Nowe możliwości finansowania inwestycji rolniczych

Na wniosek ministra rolnictwa, rada ministrów przyjęła12 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Nowe regulacje prawne umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

W praktyce oznacza to, że podmioty te będą mogły wystąpić do zaangażowanych we wdrażanie IF banków z wnioskiem o kredyt preferencyjny objęty gwarancją ze środków instrumentu finansowego utworzonego w ramach PROW 2014-2020. Regulacja ta stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji.

Wsparcie z instrumentu finansowego umożliwi finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych) niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

– Dzięki gwarancjom banki uzyskają zabezpieczenie części ryzyka kredytowego – do 80 proc. dla jednego kredytu. Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 – planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro – do końca 2023 r. zostanie utworzony portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. Jeżeli zainteresowanie tą formą wsparcia będzie większe niż to oceniono, możliwe będzie zwiększenie puli środków na ten cel. Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: KPRM