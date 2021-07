Nowe hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniami do agregatów Amazone

Niemiecka firma Amazone powiększyła wybór narzędzi o nowe zęby C-Mix-Ultra do zaczepianego kultywatora serii Cenius-2TX oraz zaczepianego agregatu uprawowego Ceus-2TX. Nowy system zębów jest wyposażony w automatyczną ochronę przed przeciążeniami dzięki siłownikom hydraulicznym i zapewniać ma wysoką niezawodność oraz trwałość, szczególnie w intensywnych warunkach pracy.

Zęby C-Mix-Ultra pokazują swoje mocne strony szczególnie w trudnych warunkach glebowych przy regularnych przeciążeniach. Próg zadziałania tej nowej wersji hydraulicznej może być dostosowany do warunków i regulowany bezstopniowo do 800 kg. Zapewniać to ma duży poziom bezpieczeństwa pracy, ponieważ nawet w najtrudniejszych warunkach maszyna optymalnie utrzymuje żądaną głębokość roboczą do 30 cm dzięki dużym wysokościom unoszenia poszczególnych zębów.

Dodatkowo system, składający się z siłowników hydraulicznych zamontowanych na zębach oraz centralnie umieszczonych amortyzatorach azotowych, powoduje bardzo spokojny powrót zębów C-Mix-Ultra po ich uniesieniu. Ma to również korzystny wpływ na zużycie zabezpieczenia przed przeciążeniami w wielu procesach wyzwalania.

Ilość amortyzatorów azotowych jest dostosowana do odpowiedniej liczby zębów, aby zapewnić niewielką różnicę ciśnień przy jednoczesnym działaniu kilku zabezpieczeń przed przeciążeniami. Bezstopniowa regulacja systemu jest łatwa i wygodna i umiejscowiona z przodu zaczepu. Znajduje się tam również manometr widoczny z fotela ciągnika w celu kontroli.

Nowe zęby C-Mix-Ultra można łączyć z kompletnym systemem redlic C-Mix. Duży wybór oferuje odpowiedni typ redlicy do każdego zastosowania. Niektóre z redlic są dostępne w wersji HD o wysokiej odporności na ścieranie.

Dodatkowo oferowany jest system szybkiej wymiany C-Mix-Clip, za pomocą którego można łatwo i wygodnie wymieniać czubki redlic. W bardzo krótkim czasie czubek redlicy zostaje oddzielony od blachy prowadzącej. Zapewnia to krótkie czasy przezbrajania, a przede wszystkim redukcję kosztów zużycia.