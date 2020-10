Nowa napędzana rolka Power Feed Roller w prasach Kuhn SB

Kuhn wprowadza na rynek nową dodatkową napędzaną rolkę Power Feed Roller w wielkogabarytowych prasach serii SB od roku modelowego 2021. Dzięki niej wszelkie nierówności pokosu zostają zniwelowane, dzięki czemu materiał jest płynnie kierowany do rotora.

Bardzo dobre prowadzenie materiału w różnych rodzajach upraw i przy różnej wielkości pokosów­­



Trudne warunki zbioru lub nierówne pokosy mogą stanowić wyzwanie dla rotora podającego.

Jak deklaruje producent, dzięki systemowi Power Feed Roller należy to już do przeszłości. Napędzana rolka aktywnie dostosowuje się do wysokości pokosu. Poruszając się w górę i w dół w zakresie 25 cm, kompresuje materiał i jednocześnie wytwarza tarcie. W rezultacie nierówności w pokosie są rekompensowane. W miarę wyrównywania nierówności w pokosie do rotora doprowadzany jest stały strumień materiału, co zwiększa jego potencjalną przepustowość.

Mniej skoków mocy w zespole podającym

Równomierne podawanie materiału zapewnia mniejsze zapotrzebowanie na moc i płynną pracę maszyny, eliminując obciążenia szczytowe. Ponadto maszyna mniej się zużywa, ponieważ zespół podający jest mniej obciążony.





Źródło: Kuhn