Nowa linia produktowa części zamiennych dla starszych modeli maszyn Claas

Specjalnie dla starszych modeli maszyn Claas, które nie są już tak intensywnie eksploatowane jak obecnie produkowane maszyny, Claas oferuje gotową, nową linię produktową z eksploatacyjnymi częściami zamiennymi Silver Line.

Części zamienne są niezbędne dla maszyn rolniczych, aby zapewnić ich wysoką wydajność. Niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądy okresowe, wymianę części eksploatacyjnych czy naprawy, każda część zamienna z biegiem przepracowanych godzin czy sezonów musi zostać wymieniona. Części zamienne towarzyszą całemu cyklowi życia każdej maszyny rolniczej. Wielu rolników, pracujących zarówno na małych jak również dużych areałach nadal używa maszyn starszych (wieloletnich) w swojej codziennej pracy.

Z reguły jednak te starsze modele są rzadziej używane, przepracowują mniej godzin co powoduje, że ich współczynnik intensywności wykorzystania jest dużo niższy w porównaniu z maszynami obecnie kupowanymi. Często właściciel tych starszych maszyny nie wykorzystują standardowych części zamiennych Claas Original, których żywotność i zalety eksploatacyjne są bardzo wysokie. Jednocześnie skłonność klientów do inwestowania w przeglądy i serwis maleje wraz ze starzeniem się maszyny. Claas odpowiada na tę potrzebę klientów rozszerzając gamę części zamiennych Claas Original.

Szeroka oferta w dalszym ciągu rozbudowywana.

Marka Claas Original to wykonane na miarę części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne do maszyn Claas. Uzupełnieniem tej oferty jest Claas Farmpart, program części i akcesoriów obejmujący wiele marek i producentów, który zaspokaja wiele potrzeb w gospodarstwie i produkcji rolnej.

Asortyment Claas Original składa się z dwóch linii: Premium Line i Reman Line. Claas Premium Line skierowana jest do klientów, którzy potrzebują niezawodnego rozwiązania, gdy maszyna poddawana jest szczególnie wysoko obciążającej eksploatacji. Części zamienne z tego asortymentu są wyjątkowo odporne na zużycie. Z drugiej strony części zamienne Claas Reman Line to ekonomiczna alternatywa dla nowych części zamiennych i komponentów. Claas odbiera zużyte elementy/podzespoły i przywraca je w procesie weryfikacji i regeneracji do jakości części nowej, produkowanej seryjnie.

Claas Silver Line – grupa części zamiennych, która została dołączona do istniejącego portfolio Claas Original. Części Silver Line są szczególnie atrakcyjne dla klientów, którzy poszukują niższej ceny i posiadają starsze maszyny Claas. Wszystkie zawarte w tym programie części zostały opracowane specjalnie dla maszyn starszych serii, dzięki czemu oferują one ekonomiczne rozwiązanie przy naprawach i przeglądach okresowych łącząc niezawodność i praktyczność z niższymi kosztami. Części Claas Silver Line spełniają wysokie standardy jakościowe dokładnie jak wszystkie części zamienne Claas. Portfolio Claas Silver Line obejmuje obecnie około 350 pozycji z takich grup części jak pasy napędowe, filtry i łańcuchy napędowe. Firma Claas cały czas intensywnie pracuje nad rozbudową oferty tej linii części zamiennych Claas.

Asortyment części zamiennych Claas Silver Line jest dostępny poprzez Claas Parts Shop jak również u Dealerów Claas w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Słowenii, Bośni i Rumunii. Warto nadmienić, że linia Silverline jest dostępna od 2019 (asortyment: pasy napędowe, 30 pozycji). Do 2021 poszerzono linię o kolejne pasy napędowe, filtry oraz łańcuchy napędowe. Obecnie w katalogu możemy znaleźć ponad 350 produktów oznaczonych znakiem Silver Line.

Wszystkie części zamienne dostępne w ramach Claas Parts można znaleźć w katalogu elektronicznych Parts Doc, który jest udostępniony wszystkim użytkownikom maszyn Claas, którzy są zarejestrowani w aplikacji Claas Connect (jest ona dostępna na stronie www.claas.pl).

Źródło: Claas