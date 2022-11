New Holland Raven Autonomy, czyli sterowanie ciągnikiem z kabiny kombajnu

To kolejny krok marki New Holland ku autonomii: ciągnik T8 wyposażony w technologię Raven Autonomy™ to kolejny przykład zastosowań niewymagających kierowcy w rolnictwie. Rozwiązanie Raven Autonomy™ dostosowano do istniejących ciągników T8 z myślą o wykonywaniu na polu specyficznych prac bez kierowcy, z zastosowaniem wozu przeładunkowego podczas żniw.

New Holland prezentuje na targach SIMA 2022 ciągnik T8 z systemem Raven Autonomy do zastosowań z wozem przeładunkowym bez kierowcy podczas żniw. Wraz z ofertą nowego ciągnika T8 z systemem Raven Autonomy™ marka ta wkracza na kolejny etap w procesie opracowywania technologii autonomicznej. W modelu tym zastosowano OMNiDRIVE, pierwszą w branży rolniczej niewymagającą kierowcy technologię z zakresu prac żniwnych wykorzystującą wóz przeładunkowy, którą marka Raven opracowała w 2019 roku jako rozwiązanie dla rynku Aftermarket. Ta innowacyjna technologia pozwala rolnikowi na monitorowanie, synchronizowane i obsługiwanie ciągnika bez kierowcy z kabiny kombajnu.

– T8 ewoluował, stając się najbardziej intuicyjnym ciągnikiem, jaki kiedykolwiek widziano na polu. Dzięki integracji z niewymagającą kierowcy technologią rolniczą oddaje do zastosowań żniwnych możliwości obsługi ciągnika bez kierowcy, co ma olbrzymie zalety na obecnym rynku pracy o ograniczonych zasobach. Technologia niewymagająca kierowcy jest teraz rzeczywistością, a dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez Raven jest w pełni zintegrowana z produktami New Holland. Kwestie przepisów dotyczących autonomii są dziś zróżnicowane na całym świecie i nie możemy przewidzieć, jak będą się one zmieniać, dlatego przygotowujemy się na różne scenariusze: dzięki takiemu podejściu będziemy mogli sprawniej działać, gdy regulacje umożliwiają nam wejście na rynek. Zasadniczo droga do autonomii jest niczym podróż, a to nowo dodane rozwiązanie jest dowodem naszych wysiłków na rzecz nieustannej innowacji – stwierdził Eric Weaver, dyrektor działu technologii precyzyjnych w New Holland.

Obsługa niewymagająca kierowcy ciągnika z kabiny kombajnu

Model T8 z systemem Raven Autonomy™ pozwala rolnikowi na monitorowanie i obsługę niewymagającego kierowcy ciągnika T8 z kabiny kombajnu podczas zastosowań z wozem przeładunkowym. System ten pozwala mu na ustawianie planu pola oraz lokalizacji poszczególnych etapów, na regulację prędkości ciągnika i monitorowanie aktywności w danej lokalizacji. Można też kontrolować traktor, ciągnąc wóz przeładunkowy wzdłuż kombajnu, podczas gdy ten ostatni rozładowuje materiał. Dzięki zautomatyzowanej synchronizacji kombajnu i wozu można uniknąć rozsypywania ziarna podczas rozładunku. Po tym etapie ciągnik powraca do wstępnie określonego obszaru rozładunku. Cała taka operacja odbywa się bez udziału drugiego kierowcy.

Intuicyjny system pomaga rolnikowi w skutecznym zarządzaniu całą flotą poprzez śledzenie jazdy kombajnu w czasie rzeczywistym, w dokonywaniu analizy wydajności ciągnika i kombajnu, statusu paliwa i czasu pracy oraz w monitorowaniu na bieżąco lokalizacji wszystkich posiadanych maszyn. Wszystkie dane są archiwizowane i przechowywane w systemie opartym na chmurze.

Kolejny krok New Holland na drodze do autonomii

Ciągnik T8 z systemem Raven Autonomy to najnowszy krok New Holland w procesie nieustannego tworzenia przez tę markę portfolio produktów z zakresu rolnictwa precyzyjnego i inwestowania w jej strategie transformacji cyfrowej. Przejęcie w listopadzie 2021 roku przez CNH Industrial firmy Raven, z którą grupa współpracowała już dużo wcześniej, było częścią tej strategii, a efekty tego przejęcia to pokaźne możliwości pod względem innowacji i tworzenia technologii rolnictwa precyzyjnego.