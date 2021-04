Nawozy wzbogacone algami. Czy warto je stosować?

W ostatnim okresie na rynku nawozowym pojawiły się nowe produkty zawierające poza makro- i mikroskładnikami substancje mające korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Należą do nich między innymi wyciągi z alg, stanowiące źródło substancji bioaktywnych stymulujących procesy życiowe roślin, jak również wpływających na poprawę parametrów glebowych.

Algi brunatne były wykorzystywane do celów nawozowych już w czasach starożytnych, szczególnie w rejonach rolniczych znajdujących się w okolicy zbiorników morskich, jednak ich wykorzystanie na szerszą skalę miało miejsce dopiero po opracowaniu technologii ich upłynniania.

Algi brunatne stanowią źródło wielu bardzo cennych substancji aktywnych, jak auksyny, cytokininy, alginiany, betainy czy proliny. U młodych roślin substancje te stymulują rozwój systemu korzeniowego, poprzez zwiększenie stosunku masy korzeni do masy części nadziemnych roślin, w efekcie tego zwiększają pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy. Wpływają na zwiększenie efektywności procesu fotosyntezy, poprzez wzrost zawartości chlorofilu w liściach, co w konsekwencji prowadzi do poprawy plonowania roślin. Substancje czynne zawarte w algach brunatnych zwiększają syntezę fitohormonów, jak również przeciwdziałają negatywnym skutkom stresów abiotycznych.

Ekstrakty z alg brunatnych zawarte w nawozach wpływają na zwiększenie zawartości cytokinin w częściach nadziemnych i podziemnych, a także w organach generatywnych roślin. Cytokininy regulują podziały komórkowe i stymulują kiełkowanie nasion, jak również opóźniają procesy starzenia roślin, poprzez hamowanie rozkładu białek. Substancje czynne zawarte w algach wpływają również na przemieszczanie się cytokinin do tworzących się owoców oraz zwiększają syntezę egzogennych cytokinin bezpośrednio w owocach.

Występujące w algach brunatnych alginiany, stanowiące składnik ściany komórkowej, chronią roślinę przed niedoborem wody, tworząc struktury wiążące wodę. Z kolei betaina chroni komórki roślinne przed działaniem stresu osmotycznego oraz poprzez ochronne działanie na błony plazmatyczne – przed niską i wysoką temperaturą. Przyczynia się również do prawidłowej budowy i integralności błon komórkowych oraz chroni chloroplasty przed ich degradacją w warunkach silnego zasolenia. Natomiast obecna w algach brunatnych prolina reguluje gospodarkę wodną roślin.