Czy wyciągi z alg działają na rośliny?

W ostatnim okresie na rynku nawozowym pojawia się coraz więcej produktów zawierających między innymi wyciągi z alg. Wyjaśniamy, czy działają na rośliny.

Wyciągi z alg brunatnych zawarte w produktach nawozowych stanowią źródło wielu bardzo cennych substancji aktywnych, takich jak auksyny, cytokininy, alginiany, betainy, czy też proliny.

W przypadku młodych roślin substancje te wpływają na stymulację rozwoju systemu korzeniowego, w efekcie zwiększenia stosunku masy korzeni do masy części nadziemnych roślin. W konsekwencji skutkuje to zwiększeniem pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy roślin.

Dodatkowo wpływają one na poprawę efektywności procesu fotosyntezy, miedzy innymi poprzez wzrost zawartości chlorofilu w liściach, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia plonowania roślin. Substancje czynne zawarte w algach brunatnych zwiększają również produkcję fitohormonów, a także przeciwdziałają negatywnym skutkom stresów abiotycznych, na jakie narażone są rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Ekstrakty z alg brunatnych zawarte w nawozach zwiększają zawartość cytokinin zarówno w częściach nadziemnych, jak i podziemnych roślin, jak również w ich organach generatywnych. Cytokininy regulują podziały komórkowe oraz stymulują kiełkowanie nasion, a także opóźniają procesy starzenia roślin, w efekcie hamowania rozkładu białek. Substancje czynne zawarte w algach dodatkowo wpływają na przemieszczanie się cytokinin do tworzących się owoców oraz bezpośrednio w owocach zwiększają syntezę egzogennych cytokinin.

Obecne w algach brunatnych alginiany, które stanowią składnik ściany komórkowej, chronią roślinę przed niedoborem wody, między innymi poprzez tworzenie struktur wiążących wodę. Z kolei prolina reguluje gospodarkę wodną roślin.

Natomiast obecna w algach brunatnych betaina wpływa na ochronę komórek roślinnych przed działaniem stresu osmotycznego. Dodatkowo poprzez ochronny wpływ na błony plazmatyczne chroni rośliny przed niską i wysoką temperaturą. Przyczynia się także do prawidłowej budowy i integralności błon komórkowych, a także chroni chloroplasty przed ich degradacją, która może zachodzić w warunkach silnego zasolenia.