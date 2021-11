Nabór wniosków na tzw. duże przetwórstwo wydłużony

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 grudnia br. przedłużyła nabór wniosków o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pomoc skierowana jest do dwóch grup przetwórców. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem pasz bez GMO, druga to podmioty specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ziół.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzących działalność w dwóch sektorach. Pierwszy z nich obejmuje mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO. Do drugiego należą podmioty, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. A wnioski o wsparcie mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z tej branży.

– Dofinansowanie, jakie można otrzymać, zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się podmiot, który na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit to 15 mln zł – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Jak zaznacza ARiMR Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.