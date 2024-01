Misja handlowa do Kazachstanu – komisarz Wojciechowski zaprasza do udziału

Komisja Europejska organizuje misję handlową do Kazachstanu. Komisarzowi UE ds. Rolnictwa towarzyszyć ma sześćdziesięciu wysokich rangą przedstawicieli europejskich przedsiębiorstw i organizacji producentów z sektora rolno-spożywczego.

Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski zaprasza organizacje producentów, które jeszcze nie brały udział w takich projektach, do uczestnictwa w misji handlowej do Kazachstanu, organizowanej przez Komisję Europejską. Misja odbędzie się w dniach 27-31 maja 2024 r. – chęć udziału w niej można zgłaszać do 26 stycznia.

Celem misji jest promocja europejskich produktów rolno-spożywczych, umocnienie współpracy między Unią Europejską a Kazachstanem, ułatwienie dostępu do rynku i kontaktów pomiędzy europejskimi a azjatyckimi przedsiębiorstwami działającymi w sektorze rolno-spożywczym.

W misji mogą wziąć udział przedstawiciele biznesu, w szczególności reprezentujący sektory: owoców, warzyw i ich przetworów, wina i napojów spirytusowych, przetworów mięsa z wieprzowiny i drobiu, produktów mleczarskich, zbóż i przetworów zbożowych.

Komisarz Wojciechowski chce, by delegacja reprezentowała wszystkie państwa członkowskie UE, więc ostateczny wybór delegatów będzie oparty na równowadze produktowej i geograficznej delegacji.

Zainteresowane organizacje i przedsiębiorstwa mogą dokonać zgłoszenia online na formularzu dostępnym na stronie internetowej dedykowanej misji.