Ministerstwo rolnictwa chce ukrócić nieprawidłowości przy interwencyjnym skupie zwierząt

Koniec z nadużyciami przy interwencyjnym skupie zwierząt – taki był temat konferencji prasowej sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego i prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacka Zarzeckiego.

– Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na polskie rolnictwo – rozpoczął swoją wypowiedź wiceminister Romanowski. – Propaganda rosyjska ma swoje mechanizmy, które skutecznie działają, i szczególnie te obozy polityczne, które mocno wiążą się z tą propagandą i wpisują się w tę narrację, szukają dziury w całym. Dwie godziny temu odbyła się konferencja prasowa Konfederacji, która bezpardonowo zaatakowała nowy projekt, który został wypracowany i obiecany stronie społecznej kilka miesięcy temu w Przysusze, dotyczący monitoringu uboju oraz odbierania zwierząt rolnikom przez różne organizacje których celem jest tworzenie złego wizerunku polskiej hodowli zwierząt.

Zdaniem wiceministra Romanowskiego obecne burzliwe nastroje wśród rolników są podsycane przez tych, w których interesie jest osłabianie wizerunku polskiego rolnictwa. Negatywne zjawisko jakim jest fejk news może spowodować “skradanie” niektórych rynków dostępnych

Dlatego minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział zwołanie “okrągłego stołu” z udziałem nie tylko organizacji rolniczych, ale też “samych rolników” oraz firm pośredniczących w eksporcie zboża na rynki pozaunijne.

– Nie możemy pozwolić na to, by zakłamywać projekty, które są wynikiem konsultacji społecznych – mówił z naciskiem Rafał Romanowski. – Wprowadzanie dezinformacji nie służy polskim rolnikom. Nie można oceniać projektów bez ich przeczytania – powiedział minister odnosząc się do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka.

Jesteśmy liderami na skalę europejską, jeżeli chodzi o system dobrostanu zwierząt – kontynuował Romanowski. – To Unia Europejska odmówiła nam prawa do używania znaku “dobrostan plus” tłumacząc to możliwością zakłócenia równej konkurencji.

– Intencja tego projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, to nie jest żadne oszustwo premiera Kowalczyka ani tym bardziej Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. – Jeżeli w nowych rozwiązaniach jest zakaz noszenia umundurowania przez organizacje społeczne odbierające zwierzęta sugerującego przynależność do służb państwowych, to jest to coś, czego domagały się branżowe związki zawodowe. Konieczność powiadamiania wójta o każdej zmianie miejsca przebywania zwierzęcia, czy określenie terminu powiadomienia na 1 dzień, to spełnienie oczekiwań przedstawicieli rolników. Wprowadzono również karę grzywny od 1 tys. do 10 tys. zł. za nieprzestrzeganie każdego z nowowprowadzonych nakazów. Projekt nowej ustawy wprowadza również obowiązek rejestracji obraz w miejscu wyładunku, ogłuszania i uboju zwierząt.

Do projektu ustawy odniósł się Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

– Hodowcy i producenci zwierząt czekali na tę ustawę – powiedział prezes Zarzecki. – Na ustawę, która będzie ograniczała terroryzm organizacji “prozwierzęcych”. Dzisiaj można w ciągu pięciu minut stać się przedstawicielem takich organizacji upoważnionym do odbioru zwierząt na podstawie własnej subiektywnej oceny. Później możecie, ale nie musicie zgłosić fakt odbioru zwierzęcia do organu administracji publicznej, który powinien to zatwierdzić.

Tylko 20% odbiorów zwierząt kończy się wyrokami, a 80% kończy się niewszczynaniem postępowania albo umorzeniami tych postępowań. Czas skończyć z bezprawnym działaniem organizacji “prozwierzęcych”, z terroryzowaniem rolników, ale także wszystkich właścicieli zwierząt przez te organizacje – twardo stwierdzał prezes Zarzecki.

Zapisy tej ustawy pozwolą nam czuć się bezpiecznie – kontynuował. – Ale chcemy jeszcze, by te odbiory interwencyjne odbywały się w obecności przynajmniej lekarza weterynarii, ponieważ tylko on jest w stanie stwierdzić, jaki jest faktyczny stan zwierzęcia. Nikt, kto nie miał kontaktu z bydłem nie jest w stanie tego ocenić.

Potrzebę monitoringu w ubojniach zgłaszaliśmy jako organizacja organizacja sektora wołowiny już w roku 2019 jako odpowiedź na głośną aferę w Kalinowie, gdzie miał miejsce nielegalny ubój – mówił Jacek Zarzecki. – Gdyby wtedy funkcjonował ten monitoring, branża nie straciłaby ponad 600 mln. zł. Branża, czyli rolnicy – 350 tys. gospodarstw, które produkują żywiec wołowy straciło ponad 650 mln. zł. w ciągu kilku dni.

Zdobywamy nowe rynki, jesteśmy unijnym liderem w eksporcie wołowiny – jednym z elementów, który pozwoli nam budować naszą wiarygodność jest monitoring ubojni, czyli nasza transparentność. My, jako sektor, nie mamy nic do ukrycia – deklarował prezes PZHiPBM. – Dla nas dobrostan to nie jest “słowo-wytrych” – to jest zapewnienie jak najlepszych warunków zwierzętom, dzięki czemu osiągamy coraz lepsze efekty. Dziś ta ustawa jest odpowiedzią na nasze oczekiwania, ale będziemy jeszcze zabiegali o to, by zakres tej ustawy jeszcze poszerzyć i uszczegółowić, np. o monitoring na środkach transportu zwierząt. Dzięki temu będziemy mogli zdobywać kolejne rynki. Wiemy, że dzięki działaniom Ministerstwa Rolnictwa, Inspekcji Weterynaryjnej oraz branży na polską wołowinę otworzy się rynek turecki. Czekamy na decyzję strony wietnamskiej. Jesteśmy liderem w eksporcie, a jednym z elementów tej przewagi jest dobrostan zwierząt.

Projekt, o którym mowa wyżej, to projekt z dnia 21 marca 2023 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochronę zwierząt. Zawiera on takie zapisy jak:

“Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, wykonują swoje zadania w sposób zapewniający ich odróżnienie od instytucji państwowych i samorządowych, w szczególności nie stosują nazw, tytułów, odznak, strojów, mundurów, lub ich elementów, mogących wprowadzać w błąd co do prywatnoprawnego charakteru tych organizacji i posiadanych przez nie uprawnień.”

“upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jest obowiązany zawiadomić prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem, niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania tego zwierzęcia”.

Z projektem można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji

