Michał Kołodziejczak – z Wersalu do Sejmu 

Michał Kołodziejczak w Sejmie będzie bronił interesów wyborców… Prawa i Sprawiedliwości. Na początek napisał do nich list, w którym obrzydza PiS. Lider Agrounii uważa też, że protesty, które organizował to był „Wersal” w porównaniu z Sejmem.

Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem porannej rozmowy Radia Zet , prowadzonej przez Bogdana Rymanowskiego. Zapytany przez prowadzącego o swoje główne zadanie w Sejmie stwierdził, że będzie to obrona interesów rolników oraz… wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Kołodziejczak zwierzył się Rymanowskiemu, że napisał list do wyborców PiS, i odczytał jego fragment:

„To, co robi PiS używając telewizji publicznej to jest żerowanie na waszych lękach i próba obrzydzenia wszystkiego, co nie jest PiS. W nowej kadencji Sejmu będę was godnie reprezentował” – powiedział. Stwierdził też, że między nim a wyborcami PiS jest “nić sympatii, która nie została zerwana”. Niedługo potem powiedział, że posłowie, na których głosowali wyborcy PiS to “fircyki”, dla których on nie będzie miał miłosierdzia, lecz będzie ich bezwzględnie karał za “butę i chamstwo”.

Zdaniem nowego posła Koalicji Obywatelskiej priorytetem nowego rządu (opozycji) powinno być uregulowanie zasad handlu z Ukrainą.

PiS totalnie rozwaliło rynki rolne – mówił Kołodziejczak. – Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby towary z Ukrainy mogły przyjeżdżać tak jak dzisiaj.

Ale decyzja należy do UE – zauważył Rymanowski.

Ale my jesteśmy w UE – odpowiedział Kołodziejczak.

Czyli to jest wina PiS, że nie potrafiło przekonać UE? – dopytywał prowadzący. – Czy gdy Donald Tusk zostanie premierem, to się uda?

Zrobimy wszystko, żeby się udało – perrorował Kołodziejczak. – To jest jedno z ważniejszych zadań dla nadchodzącego rządu. Zapewniam, że będę pilnował, żeby to było priorytetem.

Jednocześnie lider Agrounii przyznał, że „spraw pomiędzy Polską a Ukrainą nie załatwimy bilateralnie” i potrzebna jest zgoda UE.

Bogdan Rymanowski próbował też dowiedzieć się od Michała Kołodziejczaka, czy ten zostanie ministrem rolnictwa, albo przynajmniej wejdzie do MRiRW. Kołodziejczak nie odpowiedział na to pytanie mówiąc tylko, że tę decyzję należy zostawić „premierowi Tuskowi”. Zapowiedział jednak, że “przeczyści” instytucje podległe MRiRW z ludzi, których nominowało PiS, bo bardzo dużo z tych osób “zawaliło”.

Ponieważ jako kandydatów na ministra rolnictwa wymienia się posłów PSL, prowadzący pytał posła KO czy już mu nie przeszkadza ta partia, którą przecież zawsze ostro krytykował. Kołodziejczak odpowiedział, że „nie da się podpuścić” nikomu do dzielenia “strony politycznej, która będzie razem rządziła”. Powiedział też, że zrobi wszystko, żeby Koalicja Obywatelska zbudowała swoją pozycję na polskiej wsi.

Bogdan Rymanowski zapytał też Kołodziejczaka, czy Szymon Hołownia nie jest już „bezideowym politykiem”, jak nazwał go Kołodziejczak trzy miesiące temu?

– Ja z Szymonem Hołownią mam bardzo dobre relacje – odpowiedział wymijająco lider Agrounii.

– Czyli te słowa to była czysta retoryka? – dopytywał Rymanowski

To był ferwor walki – odpowiedział Kołodziejczak. – Takie słowa budują koloryt.

Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał też nowego posła Koalicji Obywatelskiej, jak ocenia Sejm. Kołodziejczak odpowiedział, że wobec tego, co dzieje się w Sejmie, protesty, które organizował to był „Wersal”.

Cała rozmowa tutaj