Matif: Znaczące podwyżki cen w piątek i wreszcie udany tydzień na rynku zbóż

Po czwartkowych spadkach, w piątek na paryskim Matifie znów zagościły podwyżki. Szczególnie mocno drożała pszenica, bo o 5,25 EUR/t, co dało ostatecznie wzrost ceny o 12,5 EUR/t w skali tygodniowej. Jeszcze mocniej t/t wzrosła cena kukurydzy.

Pszenica w rezultacie zbliża się do 300 EUR/t z ceną 297 EUR/t w piątek. Ostatniego “targowego” dnia tygodnia toczyły się dyskusje na temat porozumienia zbożowego; zarówno strona ukraińska jak i rosyjska mają sobie nawzajem wiele do zarzucenia w kwestii jego funkcjonowania. Ukraińcy zarzucają Rosjanom opieszałość w inspekcji statków (9 lutego na opuszczenie cieśniny Bosfor czekało 108 statków, zaś odprawiane są średnio 2,5 statki dziennie, co także znacznie wpływa na koszty frachtu). Ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zwiększenie minimalnej ładowności statków o 5 000 t do 25 000 t dla zboża i o 4 000 t do 10 000 t dla oleju roślinnego, aby przyspieszyć eksport towarów. Z kolei Rosjanie skarżą się, że nie mogą osiągnąć odpowiedniego tempa eksportu ze względu na zachodnie sankcje. Obecne porozumienie zbożowe wygasa w połowie marca.

– Cena pszenicy w rosyjskich portach eksportowych w tym tygodniu nadal spadała. Według ICAR 12,5 proc. pszenicy było sprzedawane poniżej 300 USD/t (280 EUR/t), czyli o 3 USD mniej niż w poprzednim tygodniu – informuje serwis Kaack.

Rzepak zdrożał wczoraj o 2,75 EUR/t, co dało ostatecznie +5,25 EUR/t t/t i cenę 550,5 EUR/t, zaś kukurydza zdrożała wczoraj o 4 EUR/t, a w skali tygodniowej o 13,75 EUR/t. Notowania kukurydzy były wspierane przez rosnące ceny pszenicy. Wzrostom cen zbóż na paryskim Matifie bardzo sprzyjał kurs euro, który w piątek spadł do poziomu poniżej 1,07 dolara amerykańskiego.

W mijającym tygodniu został opublikowany comiesięczny raport USDA dotyczący rynku zbóż: