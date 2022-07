Matif: Lekki spadek ceny pszenicy, ale duży wzrost cen kukurydzy w poniedziałek

Dzisiejsza sesja na paryskiej giełdzie Matif zakończyła się zmiennie. Wzrosły ceny rzepaku i kukurydzy, za to spadła cena pszenicy.

Nie była to duża przecena, ale jednak. Cena pszenicy w kontraktach z dostawą na wrzesień spadła o 1,19 proc. do 352,75 EUR/t, jednak już w kontraktach grudniowych spadek był niższy i wyniósł 0,8 proc. (342,25 EUR/t). Trochę więcej pszenica straciła w Chicago, bo 2,25 proc.

Wzrosła za to, i to dość znacząco, cena kukurydzy, bo o 3,32 proc. do 326,5 EUR/t. W kontraktach na nowe zbiory jej cena również wzrosła, lecz nieco mniej, bo o 2,2 proc. do 313,5 EUR/t. Cena kukurydzy wzrosła również za oceanem, o 1,12 proc. Notowania kukurydzy wspierane są przez niesprzyjające warunki pogodowe i potencjalnie niższą podaż.

Cena rzepaku wzrosła o 0,76 proc. do 698,75 proc.