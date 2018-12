Maj na rynku ciągników: liderzy zdystansowali konkurencję

W maju tablice rejestracyjne otrzymały 683 nowe ciągniki rolnicze – to o 14% mniej niż przed miesiącem. Nie udało się również poprawić wyniku z maja ubiegłego roku. W ujęciu rocznym odnotowano 8% spadku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Majowy wynik nie odbiega znacząco od tych z dwóch poprzednich lat. Należy mieć na uwadze, że wielu producentów nadal wyprzedaje swoje stany magazynowe z grudnia ubiegłego roku, których obfitość wynikała ze zmian homologacyjnych. Zaskakuje jednak tak silna przewaga dwóch liderów nad pozostałymi markami – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Mocna przewaga liderów

Różnica pomiędzy liczbą rejestracji odnotowaną przez liderów wyniosła tylko jedną sztukę. Na czele majowego zestawienia uplasował się New Holland. Producent odnotował 12% spadku w ujęciu miesięcznym. Równocześnie sprzedaż 137 niebiesko-białych maszyn przełożyła się na 14% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na drugiej pozycji znalazł się John Deere, z liczbą 136 rejestracji. To wynik o 11% niższy od kwietniowego i o 24% wyższy od tego z maja 2017 roku. Czołówkę zamknęła Kubota. Polscy rolnicy zdecydowali się na zakup 70 maszyn z oferty tej marki. Przełożyło się to na 21% spadku w ujęciu miesięcznym. Wynik był również niższy o 34% od tego z maja ubiegłego roku.

Wierność niezawodnym konstrukcjom

Podobnie jak w marcu i kwietniu, w maju bezkonkurencyjny okazał się model 6120M z oferty John Deere. Na zakup takiego ciągnika zdecydowało się 32 polskich rolników. Chętnie wybierany był także New Holland TD 5.85. Taki traktor znalazł 22 właścicieli. Popularną maszyną była również Kubota L5040, zarejestrowana 17 razy.

Największe potrzeby na Mazowszu

Co piąty nowy ciągnik zarejestrowany w maju trafił do mazowieckiego gospodarstwa. W tym regionie tablice otrzymały 144 maszyny. Sprzedaż na Mazowszu była o 5% wyższa niż przed miesiącem. Wynik ten przekłada się także na 19% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na drugiej pozycji uplasowało się województwo lubelskie. W maju zdecydowano się tam na zakup 70 traktorów – o 17% mniej niż w kwietniu. Jednocześnie region odnotował 15% wzrostu w ujęciu rocznym. Trzecia lokata przypadła województwu wielkopolskiemu. Zarejestrowano tam 65 maszyn, co przekłada się na 20% spadku w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynik ten jest także o 12% niższy od tego z maja 2017 roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Marka Liczba ciągników rolniczych w lutym Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [Lut18-Lut17] NEW HOLLAND 137 20,06% 14,17% JOHN DEERE 136 19,91% 23,64% KUBOTA 70 10,25% -33,96% CASE IH 61 8,93% 1,67% ZETOR 50 7,32% -15,25% DEUTZ-FAHR 45 6,59% -13,46% FARMTRAC 32 4,69% 18,52% VALTRA 26 3,81% -21,21% CLAAS 25 3,66% 0,00% STEYR 19 2,78% -9,52% POZOSTAŁE 82 12,01% -18,75% 683 100,00% -7,95%

Marka Liczba ciągników rolniczych od początku roku Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [narastająco od początku r.] NEW HOLLAND 655 20,79% 17,17% JOHN DEERE 523 16,60% 30,42% KUBOTA 405 12,85% -2,88% ZETOR 301 9,55% -21,20% CASE IH 249 7,90% -7,78% DEUTZ-FAHR 209 6,63% -40,29% URSUS 137 4,35% -44,08% VALTRA 133 4,22% 16,67% CLAAS 91 2,89% -3,19% STEYR 87 2,76% -1,14% POZOSTAŁE 361 11,46% -15,34% 3151 100,00% -6,86%

Źródło: Martin & Jacob