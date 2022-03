LIR: Trzeba jak najszybciej wprowadzić dopłaty do nawozów

Lubelska Izba Rolnicza apeluje do Komisji Europejskiej aby jak najszybciej wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rolnikom związanej z dopłatami do nawozów. Według LIR zbędna zwłoka w podjęciu tej decyzji bezpośrednio przyczyni się do ewentualnego opóźnienia we wprowadzaniu odpowiednich procedur związanych z wypłatą pomocy.

Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie dopłat do nawozów pozwoli na szybkie uruchomienie pomocy dla rolników i dla polskiej wsi, która w tych trudnych czasach jest tak bardzo potrzebna.

W ocenie izby rolniczej gwałtowny oraz drastyczny wzrost cen nawozów niekorzystnie wpływa na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jest jednym ze źródeł wzrostu cen żywności. Zdaniem samorządu rolniczego z Lubelszczyzny obecna sytuacja geopolityczna na świecie związana z wojną na Ukrainie, nałożeniem sankcji na Rosję oraz napływem uchodźców z terenów atakowanych ma bezpośredni związek ze wzrostem kosztów produkcji nawozów, a co za tym idzie na ich końcową cenę sprzedaży, która cały czas rośnie.

Jak podkreśla LIR rolnicy jako jedna z wielu grup zawodowych pomagających uchodźcom czynnie pomaga oferując nie tylko jedzenie, ale również organizując przeróżnego rodzaju zbiórki, pomoc w transporcie oraz zapewniają noclegi w swoich rodzinnych gospodarstwach rolnych stając się niejednokrotnie rodziną dla nich.

– Zbliża się wiosna, czas intensywnych prac polowych a sytuacja w rolnictwie nie napawa optymizmem. Wysokie ceny nawozów oraz środków produkcji wpływają na strukturę upraw oraz ich intensywność. Rolnicy w kolejnych miesiącach będą zmuszeni ciąć koszty i ograniczyć stosowanie nawozów a mniej nawozów to niższą wydajność produkcji roślinnej. Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie dopłat do zakupu 1 tony nawozów pozwoli rolnikom z optymizmem patrzeć w przyszłość oraz racjonalnie planować swoją produkcję rolniczą a co z tym związane bezpośrednio może przyczynić się do zahamowania wzrostu cen żywności w Polsce – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.