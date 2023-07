Jest zgoda Komisji Europejskiej na kolejne dopłaty dla polskich rolników

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wypłacenie z budżetu państwa polskiego kolejnych pieniędzy na wsparcie rolników. Mowa o dopłatach do nawozów, pszenicy i gryki oraz trzody chlewnej.

Dlaczego w ogóle Rząd RP musi pytać Komisję Europejską o zgodę na wydanie pieniędzy z budżetu państwa? Wyjaśniamy – dotyczy to jedynie sytuacji, w której pieniądze wydawane są na pomoc publiczną. Wsparcie finansowe udzielane podmiotom gospodarczym może zakłócać konkurencję i mechanizmy wolnego rynku w Unii Europejskiej, dlatego udzielenie go wymaga każdorazowo zgody Komisji Europejskiej, która ocenia, czy w danej konkretnej sytuacji nie wystąpi to zakłócenie.

Kwota programów wsparcia dla polskich rolników to w sumie 15 miliardów złotych. W tym tygodniu KE wydała zgodę na przeznaczenie przez Rząd RP 7 miliardów 410 milionów na programy takie jak: dopłaty do materiału siewnego – 210 milionów; do sprzedaży zbóż (pszenica, gryka) – 2 miliardów; do nawozów – 4 miliardów 700 milionów; na program Locha+ – 500 milionów.

Program “materiał siewny” to dopłata do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

Program “pszenica i gryka” to dofinansowanie sprzedaży przez rolnika pszenicy, gryki i kukurydzy od 15 kwietnia 2023 r. do 15 lipca 2023 r. Trwa nabór wniosków do 31 lipca 2023 r.

Program “nawozy 2023” to wsparcie rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Pieniądze przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r., od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów. Trwa nabór wniosków do 31 lipca 2023 r.

Program “Locha+” to pomoc będzie udzielana producentom świń, którzy zgłosili do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.