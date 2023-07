Dopłaty do zbóż i nawozów zagrożone?

Głosowanie nad zmianami w budżecie na 2023 rok w których uwzględnione były m.in. dopłaty do zbóż i to przede wszystkim było tematem briefingu prasowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

– Dziś mamy od rana w Ministerstwie wiele spraw ważnych dla polskiego rolnictwa, przede wszystkim dziś Komisja Senacka, senatorowie opozycji przegłosowali poprawkę, która zabiera z polskiego rolnictwa […] 6,5 miliarda złotych. Jeszcze raz powtarzam, 6,5 miliarda złotych. Taka dziś została przegłosowana przez Komisję Senacką poprawka; z tych środków, które były na pomoc do zbóż, na pomoc do nawozów, na pomoc do paliwa, na pomoc do kredytów. 6,5 miliarda złotych senatorowie opozycji zabrali. Tutaj widać jest wielką hipokryzję senatorów, opozycji, kiedy mówią, że chcą pomagać polskiemu rolnictwu – mówił podczas konferencji Telus.

– Senatorowie przegłosowując tą poprawkę właśnie żeby zabrać z tej pomocy, o którą my tak bardzo mocno walczymy w Unii Europejskiej, żeby nam pozwolili, żeby nam Unia Europejska pozwoliła wypłacić te pieniądze z naszego budżetu, z polskiego budżetu. Mamy zgody na część z tych pieniędzy już z Komisji Europejskiej, żeby z naszego budżetu płacić, a senatorowie opozycji głosują poprawkę, żeby zabrać te te te środki. To jest po prostu skandal – grzmiał minister.

Minister odniósł się także do dzisiejszego spotkania m.in. z Michałem Kołodziejczakiem.

– Mieliśmy spotkanie z Agrounią w Ministerstwie. Agrounia weszła do ministerstwa, można powiedzieć wtargnęła, ale my jesteśmy otwarci na rozmowy. Niejednokrotnie to mówiłem, że rozmawiamy ze wszystkimi […]. Oczywiście też padło pytanie do pana przewodniczącego Kołodziejczaka, czy popiera te działania senatorów. Takiej odpowiedzi nie uzyskaliśmy – mówił.

Następnie głos zabrał wiceminister Janusz Kowalski.

– Dziś rano na senackiej komisji budżetu i finansów publicznych senatorowie Platformy Obywatelskiej wbili nóż w plecy polskiej wsi i polskim; chcą zabrać 6,5 miliarda złotych na pomoc polskiej wsi, polskim rolnikom na nawozy, na lochę plus, na dopłaty do kredytów, na dopłaty do zbóż – 6,5 miliarda złotych – narzekał Kowalski.

– Nie ma zgody na działania Platformy Obywatelskiej, która chce odebrać 6,5 miliarda złotych polskim rolnikom, nie ma zgody na wkładanie noża w plecy polskiej wsi – dodał.