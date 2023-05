Ławrow grozi zerwaniem umowy zbożowej

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow znów straszy zerwaniem przez Rosję umowy zbożowej, argumentując to m.in. wyliczeniami, że jedynie 3% ukraińskiego zboża trafia do krajów najbiedniejszych.

– Co do dalszych losów Inicjatywy Czarnomorskiej. Jeśli wszystko pozostanie tak, jak jest, trzeba będzie uznać, że to już nie funkcjonuje – stwierdził Ławrow. Strona rosyjska zarzuciła także Organizacji Narodów Zjednoczonych, że ta nie wywiązuje się z memorandum z Federacją Rosyjską.

Trudno interpretować obecne zachowanie Rosjan; być może stanowisko Kremla ma na celu wpłynięcie na ceny na światowych giełdach, jednak nie ma chyba wątpliwości co do tego, że Rosja jest największym beneficjentem umowy zbożowej, sama bowiem eksportuje bez ograniczeń, jednocześnie sprawując tak naprawdę kontrolę nad ukraińskim eksportem drogą morską. Dość wspomnieć, że od 29 kwietnia nie skontrolowano ani jednego statku z portu Piwdennyj. Portu, który wg Ukraińców swego czasu odpowiadał za 1/3 ukraińskiego eksportu zbóż. Bo chyba nikt na poważnie nie bierze troski Kremla o losy ludności państw Globalnego Południa.

Jak na razie słowa szefa rosyjskiej dyplomacji nie znajdują odbicia chociażby na giełdzie w Paryżu; ceny zbóż nadal spadają…