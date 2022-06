Kurs chemizacyjny podstawą dla uniknięcia kar. Ile kosztuje i gdzie można taki kurs zrobić?

Rolnicy zaliczani są do profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin i w związku z tym są objęci są szeregiem wymagań związanych ze stosowaniem oprysków. Jednym z nich jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Wyróżnić można dwa typy szkoleń, które różnić się będą wysokością opłaty za taki kurs. Pierwszym z nich jest szkolenie dla użytkowników, którzy nie odbyli jeszcze kursu na nie trzeba przeznaczyć 2 dni. Jest to tzw. szkolenia podstawowe. Z kolei ci, którzy takowe kursy odbyli już wcześniej, mogą wziąć udział w szkoleniu uzupełniającym, które trwa jeden dzień.

W czasie takich szkoleń kursanci muszą zapoznać się z budową oraz konserwacją opryskiwaczy i procesem wykonywania oprysków. Prowadzący kurs mają za zadanie wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach tego typu szkoleń prowadzone są również wykłady dotyczące integrowanej ochrony roślin.

Koszty jakie trzeba ponieść wynoszą obecnie najczęściej 100 zł za jednodniowe szkolenie i ok. 150 zł za dwudniowy kurs podstawowy. Zwykle tego typu kursy prowadzą ODR-y, choć obecnie nie brakuje także prywatnych, certyfikowanych firm, które tego typu szkolenia wykonują, jednak w ich przypadku trzeba najczęściej liczyć się z wyższymi opłatami.

Gdzie znajdziemy listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kursu? To dość proste; należy wejść na stronę http://piorin.gov.pl/wiorin/, następnie wybrać interesujące nas województwo, po czym z bocznego panelu z lewej strony wybrać zakładkę “rejestry i ewidencje”. Stamtąd powinniśmy mieć już dostęp do pełnej listy podmiotów wykonujących szkolenia w naszym województwie.

Należy również wspomnieć o tym, że zaświadczenie o odbytym szkoleniu jest ważne przez 5 lat, zatem koszt w przeliczeniu na rok jest znikomy w stosunku do ewentualnych kar, jakie mogą rolnika spotkać za brak takowego zaświadczenia. Oprócz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która może nakładać grzywny, dużo bardziej dotkliwą konsekwencją mogą być potrącenia przez ARiMR przy wypłatach dopłat obszarowych.

Trzeba również dodać, że zaświadczenie o odbytym szkoleniu nie wystarczy do uniknięcia kar przy ewentualnej kontroli. Należy również raz na 3 lata przeprowadzić badanie techniczne opryskiwacza (przez 5 lat ważne jest zaświadczenie o stanie technicznym tylko przy zakupie nowego opryskiwacza) oraz trzeba prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.