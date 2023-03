Czy ODR-y są przygotowane na nową kampanię wniosków o dopłaty?

Start tegorocznej kampanii wniosków o dopłaty obszarowe już niebawem, ponieważ rozpocznie się ona 15 marca. Jednak ze względu na zupełnie inne rozwiązania jakie zastosowano w nowej WPR będzie się ona mocno różnić od dotychczasowych. Z tego względu na pewno wielu rolników zawita do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, aby uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak wygląda ich przygotowanie do nowej kampanii.

Tegoroczne wnioski o dopłaty obszarowe ze względu na wprowadzenie chociażby wielu ekoschematów, od których będzie zależeć finalna wysokość otrzymanych pieniędzy, będą dla wielu rolników dużym problemem.

Jedną z najważniejszych rzeczy, pomijając już same ekoschematy, będzie zupełnie nowy system internetowy do obsługi wniosków. W tym miejscu warto przypomnieć, że przejście w poprzednich latach z papieru do Internetu zajęło dużo czasu, a w obecnym roku w związku z nowym systemem raczej nie będzie lepiej.

Jak przyznają sami doradcy z ODR-ów, odbyły się już szkolenia teoretyczne odnośnie nowej WPR i ekoschematów, ale praktyczne szkolenia, dzięki którym będzie można pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków, ruszyć mają dopiero po starcie nowego systemu, czyli po 15 marca.

W nieoficjalnych rozmowach przyznają oni również, że na chwilę obecną teoretyczna wiedza jaką zdobyli podczas szkoleń odnośnie samej WPR będzie możliwa do zweryfikowania dopiero po starcie systemu, a jej ostateczny rezultat zweryfikuje październik, kiedy to pierwsze pieniądze zaczną spływać na konta rolników.

Pewnym pocieszeniem w tej sytuacji może być fakt, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego, inaczej niż w latach poprzednich, będą pomagały w wypełnianiu wniosków nieodpłatnie, do czego zostały zobowiązane odpowiednim rozporządzeniem.