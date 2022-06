Kramp wprowadza duże zmiany. Co oznaczają?

Co charakteryzuje współczesne rolnictwo? Szybki rozwój i wysokie oczekiwania klientów. A od europejskich liderów w branży rynek wymaga nie tylko wszechstronnej oferty i profesjonalnego doradztwa, ale też kompleksowej obsługi przed- i posprzedażowej. Firma Kramp, potraktowała te warunki priorytetowo, decydując się na zmianę w dotychczas funkcjonującym modelu biznesowym.

Firma Kramp, największy dostawca części zamiennych dla rolnictwa, obecny w całej Europie, za cel obrał sobie nie tylko wspieranie użytkowników końcowych, czyli klientów detalicznych, ale również dbanie o rozwój biznesu swoich dealerów. Od 2011 r. w Polsce funkcjonuje system franczyzowy Grene, w ramach którego obecnie działa 96 sklepów. Dziś Kramp oferuje swoim klientom jeszcze bardziej nowoczesną formę współpracy, opartą przede wszystkim na partnerstwie i elastyczności działania. Sklep Powered by Kramp (PBK) to koncept sklepu, powstający w odpowiedzi na rosnące potrzeby i oczekiwania klientów, którzy chcą się rozwijać wraz z całą branżą, niwelując twarde formuły i zasady niektórych współczesnych systemów franczyzowych.

Koncept Powered by Kramp wnosi dużą zmianę w podejściu biznesowym do dealerów. Do tej pory proponowaliśmy im rozwinięty system franczyzowy Grene z pełnym wsparciem marketingowym, know-how i szkoleniami, prowadzonymi przez ekspertów. Teraz nasi klienci mogą się wznieść na jeszcze wyższy poziom biznesu, otrzymując jednocześnie fachowe wsparcie Kramp i swobodę działania, na którą najczęściej i najchętniej stawiają. Oferujemy im dwie formy współpracy w ramach Powered by Kramp: PBK Dealer, czyli tzw. „miękki” rodzaj partnerstwa oraz PBK Partner, czyli bardziej zaawansowaną formę funkcjonowania sklepu z elastycznymi formami finansowania i wdrożonym programem motywacyjnym. Program motywacyjny jest bardzo istotnym elementem PBK, ponieważ jego zadaniem jest premiowanie zaangażowania i wyników dealerów poprzez bonusy. A im większe zaangażowanie i wyniki klient osiągnie, tym bardziej atrakcyjne formy wsparcia i pomoc w ich wdrożeniu może pozyskać – mówi Jacek Gbur, dyrektor handlowy Kramp Polska.

Jakie korzyści przynosi koncept Powered by Kramp?

W ramach PBK Partner klienci zyskują od Kramp pełną analitykę (analizę potencjału klientów i model finansowy), a także przygotowanie sklepu do otwarcia wraz z projektem, szkoleniami i kampanią otwarciową. Po otwarciu sklepu klienci otrzymują zagwarantowany plan rozwoju placówki, nad którym czuwają pracownicy Kramp, doświadczeni w obsłudze przedsprzedażowej (sell in) oraz posprzedażowej (sell out), sprawujący opiekę nad zakupami klienta od Kramp, a także nad wolumenem sprzedaży od właściciela sklepu do klienta końcowego. Wartością dodaną dla PBK Partner są również preferencyjne warunki logistyczne, duża elastyczność zakupowa i dogodne terminy płatności.

Jak zmiana wpływa na franczyzobiorców Grene?

Dotychczasowi franczyzobiorcy Grene mogą nadal prowadzić sklepy pod szyldem Grene, ale mają również możliwość transformacji sklepu na Powered by Kramp, opartego o 3-letnią umowę partnerską. Zmiany wprowadzane przez Kramp mają doprowadzić do dynamicznego rozwoju sieci pod szyldem Kramp i stworzenia silnej struktury sklepów detalicznych, zorientowanych w pełni na potrzeby klientów.

Ogłoszenie nowego modelu biznesowego

Nowy model biznesowy sklepów pod szyldem PBK został ogłoszony podczas Konferencji Biznesowej 20.06.2022 w Hotelu Narvil w Serocku. Kramp Polska gościł tam blisko 500 osób – najlepszych klientów z całej Polski i renomowanych dostawców grupy Kramp. Podczas Konferencji przedstawiono najważniejsze założenia Powered by Kramp i odpowiedziano na nurtujące pytania dotyczące istniejącej sieci Grene. Gościem specjalnym był himalaista, alpinista i mówca motywacyjny – Adam Bielecki. Swój niesamowity performance związany ze zmianami w organizacji Kramp, zaprezentował również Daniel Stryjecki, niezwykle utalentowany twórca projektów multimedialnych. Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Kramp Groep – Eddiego Perdoka, dyrektora generalnego i Andrei Bodstein-Walenciak, dyrektora ds. zasobów ludzkich.

Gwiazdą wieczoru była Monika Urlik, polska piosenkarka, uczestniczka programu “The Voice of Poland” oraz Martyna Majak, tancerka akrobatyczna, znana jako FlyMayka.