Pierwszy rebranding Grene na Powered by Kramp

Kolejny miesiąc, kolejny sklep Powered by Kramp. 29 sierpnia nasz dotychczasowy franczyzobiorca, podpisał z nami umowę na rebranding swojego sklepu Grene. Pan Marcin podjął decyzję o odświeżeniu sklepu, ponieważ jego zdaniem formuła prowadzenia punktu handlowego na zasadach partnerskich jest o wiele bardziej przyjazna dla przedsiębiorcy niż współpraca na zasadzie franczyzy i daje możliwości na jeszcze szybszy rozwój biznesu.

Pan Marcin Wiśniewski prowadzi sklep Grene w Lipnie, w woj. kujawsko-pomorskim od 2014 r. Do końca umowy franczyzowej pozostały mu 2 lata, a mimo to zdecydował się na rebranding na Powered by Kramp.

„Myślę, że po rebrandingu umocnię swoją pozycję na rynku, pozwoli mi to na szybszy rozwój i nawiązanie jeszcze lepszych relacji z klientami, które i tak już są bardzo dobre. Sklep PBK jest atrakcyjnym konceptem, ponieważ oferuje jeszcze większe możliwości na rozszerzenie oferty. Można by pomyśleć, że przejście ze znanego szyldu Grene na Powered by Kramp będzie budziło obawy u przedsiębiorcy. Ale u mnie było wręcz przeciwnie. Ja jestem otwarty na nowe wyzwania i po 8-letniej współpracy z firmą Kramp wiem, że nowy model sklepów to rozwiązanie stworzone dla rozwoju obu stron – dla mnie, jako klienta i dla Kramp, jako pomysłodawcy i właściciela konceptu” – mówi Pan Marcin.

Biznes Pana Marcina działa od lat jak dobrze naoliwiona maszyna. Jego sukces tkwi w zaangażowaniu w prowadzenie sklepu i w doborze odpowiedniej kadry sprzedawców i doradców. Właściciel Grene Lipno podjął decyzję o kolejnym kroku naprzód i planuje dokonać rzeczywistego rebrandingu sklepu na Powered by Kramp do końca września. Już wkrótce zajrzymy do sklepu i podzielimy się relacją zdjęciową.