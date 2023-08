“KORONA” nie wyklucza akcji protestacyjnej

Związek Zawodowy Rolnictwa “Korona” oraz małe i średnie firmy skupowe będą dziś rozmawiać z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Związek grozi akcją protestacyjną w razie niespełnienia żądań strony społecznej.

W komunikacie przesłanym przez związek redakcjom czytamy, że 1 sierpnia ZZR KORONA zwrócił się po raz kolejny do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o spotkanie, powołując się na wypowiedzi kierownictwa resortu rolnictwa o otwartości na dialog. Minister Telus zaproponował, by spotkanie odbyło się 10 sierpnia.

“Korona” domaga się m.in. wyrównań dla hodowców trzody chlewnej wyrównań z tytułu utraconych dochodów za I kwartał 2022 r. w związku z ASF, a także przyjęcia przez radę ministrów (pisownia oryginalna – red.) rozporządzenia ws. udzielenia pomocy dla mikro, małych i średnich firm skupowych, które kupiły rzepak w 2022 roku. Jak wyjaśnia Związek, upadek lub ograniczenie działalności przez te firmy miałoby fatalne skutki dla całego rolnictwa. Dla ułatwienia realizacji swoich żądań ZZR KORONA “wyręczyła” resort przygotowując stosowny projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Ponadto ZZR KORONA oczekuje odpowiedniej wykładni niektórych przepisów, które budzą wątpliwości rolników.

Doradca i ekspert ZZR KORONA Daniel Alain Korona (nomen omen) cytowany w komunikacie Związku mówi: “Będzie to twarde spotkanie. Jeżeli nasze postulaty nie zostaną uwzględnione, to nie wykluczamy akcji protestacyjnej Związku. Ale mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia”.

ZZR KORONA został zarejestrowany w Sylwestra roku 2021 – jak podaje Salon24 . Nazwa nawiązuje do św. Korony, patronki, która chroni przed epidemią i złą pogodą, oraz do Daniela Alaina Korony, wówczas prezesa a dziś byłego już prezesa spółki Elewarr, w której związek upatrywał potencjał współpracy.