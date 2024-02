Tranzyt czy import? O sytuację w Dorohusku pytamy Izbę Administracji Skarbowej

12 lutego na stronie Związku Zawodowego Rolników Korona ukazała się seria wpisów dotyczących wydarzeń na granicy w Dorohusku opatrzonych wymownymi tytułami, w tym m.in. W wagonach w Dorohusku odkryto rzepak. Czy zakaz importu już nie obowiązuje? O to, jak sytuacja wygląda z perspektywy służb, zapytaliśmy Michała Derusia, rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Poniżej przytaczamy odpowiedź rzecznika prasowego IASL w sprawie publikacji ZZR Korona, jednak najpierw przypominamy niezbędne do jej zrozumienia publikacje Związku:

Rzeczywistość na granicy: przeładunek rzepaku w Dorohusku

W wagonach w Dorohusku odkryto rzepak. Czy zakaz importu już nie obowiązuje?

Pszenica do Polski po 109 euro/tona. Polscy rolnicy są bez szans?

Oto odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Lublinie:

Warto na wstępie podkreślić, że wszelkie działania dotyczące międzynarodowego obrotu towarowego (w tym w zakresie importu, eksportu czy tranzytu towarów przez terytorium Polski) są ściśle regulowane przez odpowiednie przepisy i na mocy tych przepisów podlegają też określonym kontrolom urzędowym. W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, obowiązują ścisłe regulacje dotyczące importu produktów rolnych, w tym produktów, o których mowa w załączonych filmach.

Działania kontrolne w zakresie prawa żywnościowego nie są realizowane przez organy celne. Kompetencje w tym zakresie posiadają właściwe Inspekcje, tj. Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Każda z ww. służb ma określony zakres kompetencji i sposób funkcjonowania, wynikający z obowiązujących regulacji prawnych.

W przypadku produktów rolnych z Ukrainy, co do których istnieje zakaz przywozu na teren Polski, ale możliwy jest ich tranzyt zewnętrzny (poza obszar Polski) – proces kontroli i nadzoru nad tymi towarami wspomagany jest przez systemy informatyczne Krajowej Administracji Skarbowej (NCTS2) oraz plomby elektroniczne, które umożliwiają bieżące, w czasie rzeczywistym, monitorowanie i zarządzanie przepływem towarów. Dodatkowo przesyłki przewożone przez Polskę w procedurze tranzytu zabezpieczone są plombami ołowianymi, które zapewniają zachowanie tożsamości przesyłki.

W przedstawionych […] materiałach filmowych (Rzeczywistość na granicy: przeładunek rzepaku w Dorohusku ,W wagonach w Dorohusku odkryto rzepak. Czy zakaz importu już nie obowiązuje?) mamy do czynienia z produktami rolnymi w postaci śruty słonecznikowej paszowej (dopuszczenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej – import na Litwę) oraz rzepaku na cele paszowe (tranzyt do Finlandii). Śruta słonecznikowa nie znajduje się w Wykazie produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Wobec tego towar ten nie podlega regulacjom wymienionego rozporządzenia. Z kolei rzepak wymieniony został w tym rozporządzeniu, co skutkuje zakazem dopuszczenia tego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwy jest jednak, w ślad za powołanym rozporządzeniem, tranzyt wymienionych w załączniku produktów rolnych przez terytorium Polski, jak ma to miejsce w tym przypadku. Po przeładowaniu produktów rolnych w obecności funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, rozpoczyna się procedura tranzytu pod zabezpieczeniem elektronicznym, które utrzymywane jest do miejsca zakończenia tranzytu w porcie morskim lub na granicy PL.

W odniesieniu do zapytania o fakturę wystawioną na podstawie kontraktu z 03.06.2019 roku, aneksowanego 24.01.2024 roku (Pszenica do Polski po 109 euro/tona. Polscy rolnicy są bez szans?), warto zaznaczyć, że aneksowanie kontraktów handlowych jest powszechną praktyką w handlu międzynarodowym. Aneksy mogą dotyczyć zmian warunków umowy, w tym cen, terminów dostaw czy specyfikacji towarów. Oczywiście, każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, ale sam fakt aneksowania kontraktu nie świadczy automatycznie o niezgodności z obowiązującymi przepisami, które zakazują przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych. Dodatkowo wyjaśnić należy, iż obowiązujący w Polsce zakaz importu niektórych towarów rolnych z Ukrainy obejmuje swoim zakresem również przypadki, gdy umowa zawarta była przed wejściem w życie ww. rozporządzenia zakazowego. Zatem niezależnie od daty zawarcia umowy/kontraktu, przesyłki towarów wymienionych w ww. rozprowadzeniu, nie mogą być objęte procedurą celną dopuszczenia do obrotu.

W przypadku innych towarów, znajdujących się w Wykazie produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przewożonych transportem kołowym, obowiązują regulacje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Objęte zakazem towary przemieszczane są przez terytorium Polski wyłącznie w procedurze tranzytu pod zabezpieczeniem elektronicznym, oraz pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie lub Kołobrzegu lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Służba Celno-Skarbowa działa w ramach przepisów prawa krajowego i unijnego. Wszelkie podejrzenia dotyczące niezgodności z regulacjami są badane z należytą starannością, transparentnością i w ścisłej współpracy z odpowiednimi instytucjami kontrolnymi – kończy się odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.