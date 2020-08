Konkurs „Mechanik na Medal” – tegoroczni finaliści

Zbliża się rozstrzygnięcie i wielki finał Konkursu na Najlepszego Mechanika Serwisowego Maszyn Rolniczych w 2020 roku “Mechanik na Medal” organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

To jedyna organizacja w Polsce, która zrzesza firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych oraz dba o jej interesy. Nie tylko zapewnia promocję, organizuje największe wystawy rolnicze Agro Show, uczestniczy w pracach nad powstającymi aktami prawnymi, które dotyczą branży, ale też prowadzi szeroką działalność edukacyjno-szkoleniową. Organizuje szkolenia, współpracuje ze szkołami rolniczymi, wydaje książkę z agrotroniki i organizuje konkursy branżowe. „Mechanik na Medal” to najstarszy z nich. W tym roku odbywa się jego IX edycja.

Przedstawiamy pięciu finalistów (w kolejności alfabetycznej), najlepszych z najlepszych, którzy w wielkim finale rywalizować będą o zwycięstwo. Zostali oni wyłonieni w pierwszym etapie, podczas którego, po wcześniejszej rejestracji w systemie, drogą online wypełniali trzy testy wiedzy.

Michał Gużyński, pierwszy z finalistów, od dzieciństwa interesował się motoryzacją, co miało wpływ na jego edukację. Zainteresowania rozwijał studiując na politechnice. Karierę serwisanta rozpoczął jesienią 2013 roku w firmie Zip Agro.

– Praca w firmie Zip Agro dealera Case IH Steyr nie tylko pozwala mi rozwijać zainteresowania, ale też zapewnia styczność z nowymi rozwiązaniami technicznymi obecnymi na rynku i stosowanymi w nowoczesnym rolnictwie – twierdzi pan Michał.

Na co dzień w pracy serwisanta docenia brak monotonii, codzienne nowe wyzwania, które pozwalają rozwijać się zawodowo. O konkursie „Mechanik na Medal” dowiedział się w pracy. Zdecydował się na udział, ponieważ chciał spróbować swoich sił i skonfrontować swoją wiedzę z innymi uczestnikami konkursu.

Łukasz Kucharczyk, drugi na liście, od 2018 roku jest serwisantem w firmie Grimme Polska Sp. z o.o. Z wykształcenia jest technikiem elektronikiem i inżynierem mechatroniki. Jednak zawód serwisanta jest nie tylko zgodny z jego wykształceniem, ale też z zainteresowaniami.

– Tu nie można się nudzić. Każdy dzień jest inny, bo każdy stawia nowe wyzwania. A najpiękniejsza w nim jest satysfakcja, gdy znajduje się rozwiązanie przy jakiejś poważnej usterce, a maszyna po jej usunięciu znowu działa – twierdzi pan Łukasz.

Wziął udział w konkursie, by sprawdzić swoją wiedzę. Już wie, że było warto, bo znalazł się w gronie 5 najlepszych mechaników w kraju.

– To miłe uczucie, które umacnia w przekonaniu, że dobrze sobie radzę – twierdzi.

Wojciech Pryzmont, kolejny finalista konkursu, jeszcze niedawno pracował w szkole jako nauczyciel geografii i informatyki. Ale po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu techniki rolniczej i leśnej, zmienił zainteresowania i został mechanikiem. Jest prezesem zarządu spółki i udziałowcem firmy Synchro Spółka z o.o., która została założona w październiku 2019 roku. Od lutego 2020 firma posiada stację kontroli pojazdów i świadczy usługi z tym związane.

– W planach rozwoju firmy jest świadczenie usług z zakresu napraw maszyn, oraz serwisu – również w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego i agrotroniki. W zawodzie serwisanta lubię to, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Tu nie ma monotonii. W każdej chwili można zderzyć się z nowym zadaniem – mówi pan Wojciech – Serwisant, diagnosta czy mechanik jest jak lekarz dla maszyn. A po trafnej diagnozie i naprawie zawsze przychodzi zadowolenie – dodaje.

Wziął udział w konkursie głównie po to, by sprawdzić siebie. Konkurs to szansa by zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Konkurs, jak wszystko w życiu, może być nową inspiracją, wskazać inną ścieżkę, otworzyć na nowe wyzwania.

– Dostanie się do finału to zarówno dla mnie jak i dla firmy duży prestiż – podsumowuje pan Wojciech.

Krzysztof Szostek jako serwisant pracuje od grudnia 2013 roku. Od początku tej pracy jest związany z firmą PHU PERKOZ. Wybrał ten zawód, bo lubi i interesuje się mechaniką i budową maszyn. Wziął udział w konkursie, ponieważ chciał sprawdzić swoja wiedzę.

Firma PHU PERKOZ ma już doświadczenie związane z konkursem „Mechanik na Medal”. W przeszłości mechanicy zatrudnieni w tej firmie wielokrotnie brali w nim udział. Ostatni raz, reprezentant tej firmy, stanął na podium w konkursie w jego szóstej edycji w 2017 roku.

Michał Toczyński, ostatni z finalistów, jako serwisant pracuje od ponad siedmiu lat, ale z rolnictwem i maszynami rolniczymi związany jest od dziecka. Sam prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo, na co dzień pracuje maszynami, które sam serwisuje i naprawia. Od roku pracuje jako serwisant w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Księżopolski. Kocha być rolnikiem, ale w zawodzie mechanika też świetnie się odnajduje i czuje się swobodnie. Ceni sobie kontakt z klientami i cieszy go, gdy doceniają go za pomoc w obsłudze i serwisie ich maszyn.

– Bardzo interesują mnie nowości techniczne, rolnictwo precyzyjne. Im bardziej maszyna zaawansowana technologicznie, bądź większy z nią problem, tym bardziej “mnie to kręci”. Lubię takie wyzwania. – mówi pan Michał.

– Udział w konkursie to dla mnie wyzwanie i przygoda. Okazja, by sprawdzić siebie i swoją wiedzę. Warto było wziąć udział w konkursie, bo zawsze to okazja, by nauczyć się nowych rzeczy, a przy okazji sprawdzić… umiejętności kolegów z branży – dodaje na zakończenie.

Konkurs „Mechanik na Medal” organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych organizowany jest od 2012 roku. Od początku konkurs cieszył się dużą popularnością, dlatego w kolejnym roku Izba zorganizowała konkurs dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanika maszyn rolniczych „Młody Mechanik na Medal”. Finał obu konkursów co roku organizowany jest podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach. W tym roku po raz pierwszy finał organizowany będzie niezależnie od wystawy, która jak wiemy, ze względów związanych z epidemią, nie odbędzie się. Uczestnicy obu konkursów rywalizować będą 18 września w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Przebieg konkursu będzie można obserwować na bieżąco na kanałach społecznościowych Izby.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych