Konieczna zaprawa Prestige Forte

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej konieczne jest przywrócenie zaprawy Prestige Forte w uprawie ziemniaka.

– Mając na uwadze inwazję szkodników oraz chorób, które jeszcze niedawno nie miały takiego znaczenia, jak obecnie przy zmieniającym się klimacie, Walne Zgromadzenie wnosi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o postulowanie do Komisji Europejskiej o przywrócenie do stosowania zaprawy Prestige Forte – mówi Piotr Burek, prezes LIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, brak zaprawy generuje stosowanie w rolnictwie dużych ilości innych środków w okresie kwitnienia wielu roślin, które mają negatywne skutki dla środowiska naturalnego i są zagrożeniem dla owadów zapylających.

Źródło: LIR