Mykoła Solski w areszcie, Taras Wysocki oskarżony o defraudację. Ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej w reorganizacji

Dzieje się na Ukrainie. Portal Agropolit informuje, że minister rolnictwa Mykoła Solski przebywa w areszcie, z którego powinien wyjść w połowie maja. Solski podał się do dymisji, nie wiadomo jednak kto go zastąpi – jego zastępca Taras Wysocki również jest oskarżony o defraudację pieniędzy.

Minister polityki rolnej Mykoła Solski, został uznany winnym wywłaszczenia gruntów państwowych o wartości 291 mln UAH i usiłowania wywłaszczenia gruntów o wartości kolejnych 190 mln UAH – przypomina Agropolit. Minister podał się do dymisji, którą Rada Najwyższa Ukrainy powinna przyjąć w ciągu dwóch tygodni.

Wobec powyższej sytuacji na stanowisko ministra planowano powołać zastępcę Solskiego, Tarasa Wysockiego (który zresztą reprezentuje Ukrainę w negocjacjach z UE w zakresie rolnictwa), okazuje się jednak, że przeciwko Wysockiemu już od sierpnia 2023 r. toczy się sprawa karna o defraudację 62 mln hrywien przy zakupie produktów żywnościowych dla Ukrainy.

Wobec powyższych faktów władze Ukrainy rozważają możliwość likwidacji Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności i połączenie go z innym ministerstwem.

Tymczasem ukraińskie stowarzyszenia rolnicze: UkrOliaprom, Młyny Ukrainy, Ukrwinprom, Stowarzyszenie Nasienne Ukrainy, Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe zwróciły się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, by nie odwoływać Mykoły Solskiego ze stanowiska ministra polityki żywnościowej i nie dokonywać reorganizacji ministerstwa. “Autorzy apelu podkreślili, że praca Ministra Polityki Rolnej Mykoły Solskiego ma charakter bezinteresowny i wyrazili wsparcie dla zespołu ministerstwa” – czytamy w Agropolit.

Mykoła Solski, Taras Wysocki, to dwaj politycy, którzy wywarli ogromny wpływ na Europę. Można powiedzieć, że wskutek ich działań przez kraje Unii Europejskiej przetoczyła się fala niespotykanych do tej pory protestów rolniczych. To ci dwaj liderzy ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej walcząc o interes ukraińskich agroholdingów pośrednio spowodowali destabilizację rynków rolnych w UE. Poniekąd pobudzili również zainteresowanie rolników Nowym Zielonym Ładem, który to (ideologiczny, a jakże) projekt “dostał rykoszetem” w walce o opłacalność produkcji rolnej.

Dziś ci dwaj czołowi politycy, których chętnie i z wielką życzliwością przyjmowano na unijnych salonach, są oskarżeni o korupcję i de facto odsunięci od władzy. Rodzi się pytanie – dlaczego mimo tego wszystkie podejmowane z ich udziałem ustalenia i umowy wciąż obowiązują w UE? Jak rozległe są powiązania tych dwóch ludzi z biznesem, administracją, politykami na Ukrainie? Czy tylko na Ukrainie?