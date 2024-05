New Holland sprzedaje markę Överum

Pługi Överum dystrybuowane pod marką New Holland będą prawdopodobnie stopniowo znikać z rynku, a to za sprawą sprzedaży przez CNH tego działu niemieckiej firmie FairCap GmbH.

Firma New Holland, a właściwie grupa CNH do której należy, w 2017 roku po zakupie duńskiego Kongskilde Industries stała się właścicielem również marki Överum, czyli znanego szwedzkiego producenta pługów. W tamtym czasie CNH chciała wykorzystać to przejęcie do wzmocnienia globalnej oferty produktów New Holland w obszarach uprawy roli, siewu oraz zbioru zielonek.

Sytuacja uległa jednak zmianie i w odpowiedzi udzielonej brytyjskiemu magazynowi Farmers Weekly rzeczniczka New Holland powiedziała, że powodem decyzji o sprzedaży firmy Överum był brak rentowności i udziału w rynku.

Szwedzką markę przejęła niemiecka firma FairCap GmbH z siedzibą w Monachium. Nie przekazano jednak żadnych informacji na temat ceny zakupu. FairCap nie jest firmą zajmującą się technologią rolniczą, ale firmą inwestycyjną. FariCap opisuje siebie jako firmę inwestycyjną, która pozyskuje średnie przedsiębiorstwa w sytuacjach przejściowych […] i rozwija je całościowo, biorąc pod uwagę aspekty finansowe, ekologiczne i społeczne.

Trzeba również podkreślić, że sprzedaż nie dotyczy całej branży uprawowej należącej do CNH, a jedynie pługów marki Överum. Kongskilde Agriculture z siedzibą w Danii i fabryką w Polsce pozostaje spółką zależną New Holland i własnością CNH.

Źródło: Farmers Weekly