Prezes LIR: Mam zapewnienia, że zboże techniczne nie powinno do Polski wjechać

Wczoraj doszło do spotkania prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką. – Mam oficjalne zapewnienia, że zboże techniczne już nie powinno do Polski wjechać – mówił cytowany przez TOK FM Gustaw Jędrejek.

– A niejednokrotnie mogło wjeżdżać, nawet być dobrej jakości, tylko że na granicy ono nie podlega żadnej kontroli, a więc szybciej jest odprawiane – dodał działacz.

W ostatnim czasie doszło w Polsce do drastycznych spadków cen zbóż. Rolnicy przede wszystkim z Lubelszczyzny i Podkarpacia alarmowali, że do skupów ustawiają się kolejki tirów z ukraińskim zbożem. Przy czym ceny zbóż w ostatnich tygodniach drastycznie spadły. Jeszcze niedawno mokrą kukurydzę można było sprzedać nawet za 850-950 zł/t (30 proc. wilgotności). Dzisiaj na wschodzie kraju stawki często nie przekraczają 600 złotych za tonę.

Pytanie, co ze zbożem, które już wjechało do Polski. To, co się z nim stało, mają skontrolować odpowiednie służby, z udziałem przedstawicieli Lubelskiej Izby Rolniczej.