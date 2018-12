Konferencje Zimowe Syngenta 2018

Cykl Konferencji Zimowych organizowanych przez firmę Syngenta rozpocznie się 30 stycznia 2018 roku. Najważniejszym elementem będzie prezentacja zintegrowanej oferty dla uprawy zbóż. Nie zabraknie nowości w ochronie fungicydowej, takich jak Elatus Era i sprawdzonych sposobów na regulację wzrostu zbóż – Moddus i Moddus Start. Producentów zbóż z pewnością zainteresuje rewolucyjne działanie substancji SOLATENOL™. Produkty oparte o tę substancję aktywną są obecnie najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez niezależnych doradców w takich krajach jak Niemcy i Francja.

SOLATENOL™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu powoli się w nich przemieszcza i zapewnia długą ochronę. Przez długi okres idealnie zabezpiecza całą blaszkę liściową. Dodatkowo zapewnia także ochronę nowych przyrostów. Na podstawie wyników badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii nawet 40 dni po aplikacji substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80%! Potwierdzają to również doświadczenia własne Syngenta, pokazujące dłuższe działanie substancji w porównaniu do referencyjnych substancji z grupy SDHI.

Elatus Era ze względu na zawartość dwóch niezwykle mocnych substancji aktywnych, czyli Solatenolu oraz Protiokonazolu stanowi idealne, kompletne rozwiązanie w ochronie zbóż, a zastosowanie fungicydu w fazie liścia flagowego zapewni nie tylko długotrwałą ochronę, ale przede wszystkim znaczny wzrost plonu. Elatus Era posiada bardzo szeroką rejestrację we wszystkich zbożach tj. pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime oraz żyto. Elastyczne okno stosowania wyróżnia produkt na rynku, zgodnie z rejestracją można go stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69) dla pszenicy, żyta i pszenżyta, natomiast dla jęczmienia od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-59). Idealnie sprawdzi się w tzw. zabiegu T-2, czyli drugim zabiegu fungicydowym, a najbardziej optymalne okno stosowania przypada na fazę BBCH 37.

Na tegoroczne konferencje Syngenta zaprosiła uznanych ekspertów-naukowców. Dr Marta Damszel z UWM w Olsztynie będzie prezentowała najnowsze informacje o zagrożeniach związanych z patogenami zbóż, a dr Marek Miszczyk z IOR w Gliwicach przybliży temat podrabianych środków ochrony roślin.

Rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, a w szczególności techniki efektywnej aplikacji i zapobiegania znoszeniu środków ochrony roślin przedstawi firma Kverneland. Ofertę dla rolników zaprezentuje także firma Bolte – dystrybutor odzieży ochronnej.

W programie konferencji jak co roku nie zabraknie okazji do mniej formalnych rozmów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami spotkania oraz ekspertami Syngenta.

Tradycyjnie odbędzie się również loteria konferencyjna z wyjątkowo atrakcyjną nagroda główną – voucherem do biura podróży o wartości aż 6000 zł.

Źródło: Syngenta