Końcowa realizacja wypłat dopłat bezpośrednich i obszarowych

ARiMR przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Zaliczki zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz trwają wypłaty końcowe. W sumie z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok na konta rolników trafiło dotychczas ponad 16 mld zł.

Od 17 października do 30 listopada 2022 r. ARiMR wypłacała zaliczki, na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W tym okresie rolnikom przekazano ponad 12,92 mld zł, tj. 10,78 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i ponad 2,14 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

Od 1 grudnia 2022 r. trwa realizacja wypłat końcowych. Do tej pory z tego tytułu na konta beneficjentów trafiło blisko 3,16 mld zł – 2,76 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i 394 mln zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

W 2022 roku złożono 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Dotychczas wypłacono z tego tytułu 13,54 mld zł. Natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW za 2022 roku do rolników trafiło 2,53 mld zł. Łącznie zatem otrzymali oni nieco ponad 16 mld zł. Czas na realizację płatności w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku.

Warto, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać.

źródło: ARiMR