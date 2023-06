Kołodziejczak śle list do Kaczki. “Żądamy przeprosin dla polskich rolników”. I zwiastuje dalszy kryzys na rynku zbóż

Michał Kołodziejczak złoży dziś w ambasadzie Ukrainy list do wiceministra gospodarki tego kraju Tarasa Kaczki znanego z kontrowersyjnych poglądów m.in. nt. pomocy dla polskich rolników.

– Napisałem 2 listy; napisałem jeden list do wiceministra gospodarki Ukrainy Tarasa Kaczki oraz list do ministra rolnictwa Roberta Telusa. Taras kaczka, ukraiński minister, wypowiada się brutalnie i bardzo niesprawiedliwe na temat polskiego rolnictwa, na temat kryzysu zbożowego, który nas bardzo mocno dotknął. Wylicza straty ukraińskich oligarchów, ile oni tracą na tym, że nie mogą przewozić swojego zboża do Polski. Ja tylko powiem, tutaj kompletnie nie chodzi o żadnych ukraińskich rolników w całym kryzysie zbożowym, tutaj chodzi o wielkich oligarchów, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze na tym, że uwłaszczyli się na ukraińskiej państwowej ziemi – mówił z oburzeniem Kołodziejczak.

– Taras Kaczka, który donosi na Polskę w Brukseli, nadaje na nas urzędnikom Unii Europejskiej, donosi na nas do ONZ i mówi, że pieniądze dla polskich rolników od polskich podatników się nie należą i nie mogą być przekazane. Mnie nie mieści się to w głowie, jak ci, którym my pomagaliśmy od samego początku wojny, dziś mówią, że mogą poświęcić dobre stosunki z Polską tylko i wyłącznie po to, żeby zboże ukraińskich oligarchów trafiało na rynek europejski – dodawał.

Kołodziejczak wyjaśnił także, dlaczego drugi list skierowany jest do ministra rolnictwa Roberta Telusa.

– Według mnie do słów Tarasa Kaczki trzeba jak najszybciej się odnieść. To, co powiedział 5 czerwca w Brukseli, to co powiedział 12 czerwca Kaczka w Londynie nie może pozostać bez naszej mocnej reakcji. Gdzie tutaj jest działanie polskiej dyplomacji? […]. Musimy wystawić tutaj jasną granicę i pokazać, że będziemy reagować, będziemy działać i nie chodzi o to, żebyśmy się z kimś kłócili. Chodzi o to, żebyśmy wyznaczyli też jasne granice, bo rozwalenie polskiego rolnictwa spowoduje, że jak będziemy mogli pomagać, jeżeli sami będziemy słabi? – mówił Kołodziejczak.

– Dzisiaj składamy te dokumenty w Ministerstwie Rolnictwa i w ambasadzie Ukrainy, żeby trafiły one na ręce Tarasa Kaczki, gdzie mówimy jasno: jak może wyliczać pan straty ukraińskich oligarchów pomijać straty na przykład polskich rolników […]. Żądamy też wycofania tych słów od Tarasa Kaczki, żądamy przeprosin polskich rolników przez Tarasa Kaczkę. Niech on wycofa się z tych słów i niech nie wkłada kija w mrowisko, bo nic dobrego z tego nie będzie. A od ministra Telusa będziemy też domagali się spotkania i powrotu do rozmów, bo to, że dzisiaj nie ma protestów, nie ma strajków wynika też z dwóch rzeczy: dziś nikt nie zdaje sobie sprawy, jak duży problem może być w żniwa i wierzymy naiwnie w to, że ten kryzys został rozwiązany. Nie to nie prawda, dziś nikt, żaden urząd w Polsce nie zna stanu zamagazynowania zbożem: kukurydzą, rzepakiem, pszenicą magazynów w Polsce. To jest skandal, że tego nie wiemy, bo nie wiemy, na czym stoimy. Dlatego będziemy domagali się jak najszybszego spotkania z ministrem Telusem i przeprosin o których wspomniałem – dodawał.

