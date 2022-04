Kolejny czołg odholowywany przez ukraińskie ciągniki [video]

Do sieci trafiło kolejne nagranie, na którym widzimy rosyjski czołg T-90 holowany przez dwa ciągniki marki John Deere. W tym roku ukraińscy rolnicy i przedsiębiorcy rolni muszą niestety dzielić zadania pomiędzy tymi związanymi z ich profesją a pomocą Ukraińskim Siłom Zbrojnym.

#Ukrainian tractor drivers continue to help the #AFU💪 pic.twitter.com/IAUjzEWE3w

— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2022