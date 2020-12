Kalkulator zużycia azotu – nowe narzędzie w rękach rolników

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży rolniczej Bank BNP Paribas udostępnił kalkulator użycia azotu w gospodarstwie opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Z prostego i intuicyjnego kalkulatora, umożliwiającego automatyczne wyliczenie zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, rolnicy mogą korzystać już teraz.

Wykorzystując kalkulator zużycia azotu można określić również czy produkcja azotu w gospodarstwie mieści się w granicach obowiązujących przepisów prawa. Narzędzie jest dostępne na portalu agronomist.pl, platformie skierowanej do rolników i przetwórców, prezentującej aktualne informacje dotyczące sektora rolno-spożywczego, w tym analizy rynkowe.

Dziś priorytetem staje się ochrona zasobów wodnych (w tym wód powierzchniowych i gruntowych) przed zanieczyszczeniem ich związkami azotu pochodzenia rolniczego.

Gospodarstwa muszą przygotowywać plany nawożenia, jeżeli spełniają jeden z warunków:

prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

posiadają grunty rolne powyżej 100 ha użytków rolnych,

uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,

utrzymują obsadę większą niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), według stanu średniorocznego,

nabywają nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od innego gospodarstwa rolnego, które spełnia warunki z podpunktu pierwszego.

W przypadku mniejszych gospodarstw (przekraczających 10 ha użytków rolnych), które stosują wysokie dawki azotu naturalnego, także może zajść konieczność sporządzenia planu nawożenia.

Dzięki kalkulatorowi udostępnionemu przez Bank BNP Paribas producent rolny nie będzie musiał uzupełniać dosyć skomplikowanego w wielu przypadkach arkusza kalkulacyjnego. Aby dowiedzieć się ile kilogramów azotu w postaci nawozów naturalnych wytwarzanych jest w ramach prowadzonej produkcji, wystarczy podać kilka informacji, takich jak wielkość gospodarstwa, rodzaj produkcji zwierzęcej, system utrzymania zwierząt czy ich liczba. W przypadku nadprodukcji nawozów naturalnych, nie mieszczących się w granicach obowiązujących przepisów, w kalkulatorze pojawia się informacja zwrotna skierowana do producenta rolnego o nadwyżce wyprodukowanego azotu, który nie może być bezpośrednio wykorzystany w gospodarstwie w celach nawozowych i należy go w odpowiedni sposób zagospodarować.

Wprowadzenie “Programu działań” ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

– Nawozy zawierające azot są oczywiście niezbędne do prowadzenia produkcji roślinnej i prawo nie wymaga od rolników, by całkowicie z nich rezygnowali. Kluczem do osiągnięcia efektywności, przy równoczesnym spełnianiu narzuconych norm, jest precyzyjne aplikowanie nawozów. Od kilku lat coraz bardziej dostępne stają się różnorodne technologie, które to ułatwiają – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Jedną z nich bez wątpienia jest przygotowany przez Bank BNP Paribas kalkulator zużycia azotu (https://agronomist.pl).