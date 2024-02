Wiosenne nawożenie rzepaku. Gdzie szukać oszczędności? (webinarium video)

Zastanawiacie się jak podejść do nawożenia tegorocznych rzepaków, co dać na pierwszą, co na drugą dawkę i przede wszystkim czy można zaoszczędzić na azocie, jak i gdzie oszczędzić na nawożeniu? Udzielamy odpowiedzi. Zobacz nasz YouTube!

Z webinarium dowiesz się:

jaki mamy aktualny stan rzepaku ozimego i jakie problemy występują w plantacjach

jakich składników wymaga rzepak – bilansowanie nawożenia rzepaku ozimego

co robić, gdy rzepaki są głodne, a lutowy termin nawożenia okaże się poza zasięgiem, czyli jaką przyjąć strategię nawożenia tegorocznych roślin rzepaku

czy i jak można zaoszczędzić na nawożeniu oraz w jaki azot warto inwestować

jakie mikroelementy, w jakich ilościach i kiedy należy dostarczyć roślinom na wiosnę

czy poprzez nawożenie dolistne można zaoszczędzić na nawozach posypowych

Odpowiedzi i wskazówek udzielają eksperci: Przemysław Bujnowski, agronom Yara Poland i Michał Smorawski, menadżer Yara Vita.