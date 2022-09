Joskin Polska się rozrasta

Od marca tego roku firma Joskin Polska się rozbudowuje – powstaje nowa hala magazynowa o powierzchni ponad 12 000 m² i kubaturze prawie 100 000 m³.

Za sprawą nowego budynku całkowita powierzchnia zakładu Joskin Polska zwiększy się do 73 000 m². Obecnie na jego terenie znajduje się kilka linii spawalniczych, ocynkownia, półautomatyczne linie malarskie, linie montażowe niektórych naszych produktów (wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika, osprzęt do nawożenia, przyczepy burtowe, platformowe, objętościowe i do przewozu zwierząt) oraz hala wystawowa. Na stałe pracuje tam ponad 350 osób.

Nowy budynek, o długości 163 m i szerokości 87 m, wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju Grupy Joskin. Będzie on jednokondygnacyjny, czteronawowy, wyposażony w 13 bram i kilka suwnic, a jego odbiór zaplanowany jest na początek roku 2023. Ma on posłużyć głównie do zwiększenia powierzchni magazynowej, ale także umożliwić wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji fabryki. Przede wszystkim zostanie tam przeniesiony magazyn wysokiego składowania przypisany do montażowni, aktualnie znajdujący się w obecnym zakładzie.

Przeprowadzka pozwoli zoptymalizować transport wewnętrzny, poprawić organizację pracy i scentralizować magazyn półproduktów w jednym miejscu. W sumie zatrudnienie znajdzie tu około 40 osób. Hala jest idealnie zlokalizowana, pomiędzy montażownią a ocynkownią firmy Joskin, dzięki czemu będzie można szybko i sprawnie ją zaopatrywać.

Wraz z rozbudową zakładu Joskin Polska zwolni się miejsce w istniejących budynkach. Możliwe będzie rozszerzenie linii montażowych i zatrudnienie na nich nowych pracowników w celu zwiększenia ogólnej wydajności Grupy.