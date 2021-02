Jakie używane ciągniki polscy rolnicy kupują najczęściej?

Od kilkunastu już lat niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o sprzedaż nowych ciągników jest New Holland. Nieco inaczej sytuacja wygląda na rynku wtórnym; tutaj króluje John Deere, który jednak dopiero w 2019 roku zdetronizował w tej kategorii markę Massey Ferguson.

Z roku na rok obrót używanymi ciągnikami w Polsce maleje; początek 2020 roku w tym kontekście był dość słaby, jednak sukcesywnie rynek odbijał się, aby osiągnąć na koniec roku łączną liczbę 16 279 szt (wobec 9937 szt. ciągników nowych), a więc zaledwie 199 szt. mniej niż w roku 2019. Daje to spadek o zaledwie 1,2%.

Liderem rynku wtórnego pozostała marka John Deere. Zarejestrowano 2494 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere zanotował więc 15,3% udziałów w rynku używanych ciągników. John Deere jest liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą – powyżej 20 lat. Tutaj króluje bowiem niedawny lider całej klasyfikacji – Massey Ferguson z liczbą 1254 szt., który tylko o 5 szt. wyprzedza Zetora, który osiągnął 14,7% udziałów w tej kategorii wiekowej.

Do ciekawych wniosków dojdziemy analizując tabelę udostępnioną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Okazuje się bowiem, że wysokie, trzecie miejsce zajmuje nieistniejąca już marka (oczywiście jako marka ciągników) – Renault z wynikiem 1842 szt. Kolejne miejsca zajmują: Zetor, Fendt, Case IH i Ursus.

Jak rozpoczął się rok 2021? W przeciwieństwie do rynku ciągników nowych, niezbyt optymistycznie. Zarejestrowano bowiem 1519 szt. używanych ciągników, podczas gdy w styczniu 2020 było to 1840 szt. To o 321 szt. mniej, co oznacza spadek o 17,4%.

Liderem rynku wtórnego na koniec stycznia pozostała marka John Deere. Zarejestrowano 237 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 15,6% udziałów w rynku używanych ciągników. John Deere jest liderem w dwóch kategoriach wiekowych: 11-20 lat oraz 6-10 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat dominuje marka Massey Ferguson, w najmłodszej (3-5 lat) wygrywa Zetor.

Opracowanie na podstawie danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych