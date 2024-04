Jak zapobiec oszustwom na wadze bydła? Komentarz prezesa Rady Sektora Wołowiny Jerzego Wierzbickiego

Ostatnio głośno jest o wykrytym przypadku oszukiwania hodowców bydła mięsnego na skupie poprzez montaż zbiornika z wodą pod autem do przewozu bydła. Eksperci uważają, że najlepszym sposobem zapobiegania takim oszustwom jest posiadanie przez rolników wag z poskromami.

O procederze oszukiwania na wadze poprzez umieszczenie pod samochodem zbiorników z wodą, napełnionego podczas ważenia samochodu bez bydła, następnie opróżnianego przed wjechaniem na wagę auta z bydłem pisał portal Sejny.net . Tekst został zauważony przez prezesa PZHBiM Jacka Zarzeckiego, który odniósł się do niego m.in. na platformie X . Zdaniem prezesa Zarzeckiego jedynym sposobem na zapobieganie takim oszustwom jest “system wsparcia do zakupu wag i poskromów w ramach KPS”.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy prezesa Rady Sektora Wołowiny i prezesa PZPBM Jerzego Wierzbickiego.

– Oszukiwanie na wadze poprzez umieszczanie pod samochodem zbiornika z wodą to częsta praktyka wszędzie tam, gdzie wartość skupowanego towaru jest znaczna, a tak jest w przypadku bydła – mówi Jerzy Wierzbicki. – Między zważeniem pustego samochodu a zważeniem załadowanego jest sporo czasu na pozbycie się przy kupującego kilkuset kg masy. Oprócz spuszczania wody są inne metody, drobny piasek.

Nad tym procederem nie ma kontroli: jedyna kontrola, której można dokonać, to obserwacja przez rolnika czy z samochodu do przewozu bydła od ważenia na pusto do ważenia końcowego coś się nie leje lub nie sypie. To jednak nie sprawdzi się w przypadku zbiorników na gaz, o których też ostatnio się mówi, albo manipulacji tarą on-line przy pomocy pilota.

Dlatego rolnicy często nie mają zaufania do wagi ważącej pojedyncze sztuki bydła z którymi przyjechał kupujący. Wolą ważyć pusty samochód na wadze samochodowej sąsiada, do którego mają zaufanie. Lepiej by było, gdyby posiadali wagi z poskromem, te jednak są drogie.

Dlatego branża apeluje o wprowadzenie systemu wsparcia finansowego do zakupu takich wag przez rolników lub grupy rolników w ramach Krajowego Planu Strategicznego. Jest to tym bardziej potrzebne, że ich posiadanie pozwala uchronić się przed wieloma innymi problemami.

– Wagi poskromy pozwolą nie tylko uchronić się przed oszustwami. Mają ogromne znaczenie dla monitorowania przyrostów bydła, pozwalają weryfikować efektywność żywienia i warunków środowiskowych. Na przykład uczestniczący w projekcie Współpraca rolnicy zauważyli w czasie upałów znaczny spadek przyrostów, w efekcie zainstalowali wentylatory, które znacznie poprawiły dobrostan i przyrosty. Poskromy i przepędy również znacznie poprawiają bezpieczeństwo rolnika i zwierzęcia, ułatwiają zarządzanie stadem. – mówi prezes Wierzbicki. Branża prowadzi w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa, ale już kilkukrotnie w ostatnich latach składane były wnioski w związku z tym.

Problemem zgłaszanym przez rolników jest też nieuczciwe ich zdaniem rozliczanie poubojowe w rzeźniach. Jednak, jak deklaruje we wspomnianym wpisie na platformie X prezes Zarzecki, “za chwilę ruszy w ubojniach system niezależnej klasyfikacji tusz”.

Wdrożenie obiektywnej klasyfikacji EUROP oraz informowanie rolników o wynikach klasyfikacji ich bydła jest jednym z celów opracowanej przez branżę strategii Polska Wołowina. W tych systemach klasyfikacji człowiek jest zastąpiony przez maszynę klasyfikującą, co, zdaniem ekspertów, gwarantuje obiektywną ocenę.

Zadanie wdrożenia EUROP jest realizowane w ramach projektu Współpraca, finansowane w ramach PROW, którego beneficjentem jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Związek Polskie Mięso, PZPBM i 8 ubojni. System jest kalibrowany przez producenta, dopuszczany do stosowania w Polsce w procedurze określonej w dyrektywie UE oraz prawie polskim. W procedurze ważną rolę pełni GJIHARS i MRiRW. Oznacza to, że zakłady nie mają możliwości dokonywać zmian w algorytmach oceny.