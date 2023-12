Nowa WPR. “Bez dodatkowego wsparcia nie będzie dodatkowych wymogów dla rolników”

Sukces nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Tak mówiono o niej podczas wczorajszej Dady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH i to właśnie pierwszy rok jej funkcjonowania był jednym z najważniejszych tematów w Brukseli.

Podczas konferencji która odbyła się już późnym już wieczorem, głos zabrali jej hiszpański przewodniczący Luis Planas Puchades oraz komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Obaj politycy, pomimo wielu przeszkód chociażby w Polsce, a które doskonale pamiętamy, ocenili dobrze pierwszy rok funkcjonowania nowej WPR.

– Jako prezydencja i hiszpańska prowadziliśmy dialog z Komisją co do zmian bądź pewnych przystosowań w ramach planów strategicznych, aby było to proste do wdrożenia, żeby bardzo szybko przystosowywać się do uwarunkowań, które nas dotyczą. Myślę, że wszystko przebiegło pozytywnie. Z panem komisarzem mówiliśmy wręcz o sukcesie nowej WPR i planów strategicznych w pierwszym roku stosowania – mówił optymistycznie Puchades.

– Chciałbym wyciągnąć pewne wnioski polityczne w kontekście rolników i hodowców, którzy też, mam nadzieję, wsłuchują się w głos naszych ministrów i pana komisarza. Nie będziemy wprowadzać dodatkowych wymogów, jeżeli nie będzie dodatkowego wsparcia. Niech dla wszystkich będzie jasne, że z punktu widzenia stabilności i przewidywalności wsparcia publicznego, państwowego w ramach WPR i prac, które są z tym powiązane, chcemy osiągnąć pewną stabilność i przewidywalność, uspokoić wszystkich właśnie w kontekście rzeczywistości, która nas na chwilę obecną dotyczy – mówił odnosząc się do niesprzyjającej dla rolników koniunktury hiszpański minister rolnictwa.

Puchadesowi wtórował komisarz Janusz Wojciechowski, który choć wskazał na problemy, nazwał pierwszy rok funkcjonowania WPR sukcesem.

– Była zgodnoć […], że system ekoschematów będzie trudny, że rolnicy będą mieli trudności z wnioskowaniem […], więc będą trudności administracyjne. Być może teraz jest przedwcześnie, aby to powiedzieć, ale to jest pierwszy sygnał sukcesu tej reformy – mówił Komisarz.

– To jest pierwszy rok wdrażania, więc musimy obserwować, jakie będą dalsze doświadczenia. Ale na razie sygnały są pozytywne. Była też dyskusja na temat planów strategicznych na temat stabilności; z jednej strony jest stabilność, z drugiej strony udało nam się znaleźć równowagę; państwa członkowskie mają w elastyczność jeśli chodzi o wprowadzanie zmian do planów strategicznych, a z drugiej strony rolnicy też muszą mieć pewność woda przyszłości z zachowaniem stabilności, więc sądzę, że to wszystko jest na dobrej drodze – dodał.