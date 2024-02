Jak stosować nawozy azotowe?

W zależności od formy występującego w nich azotu nawozy azotowe możemy stosować przedsiewnie, pogłównie lub uniwersalnie. Termin stosowania zależy od procesów jakim podlegają w glebie formy azotu występujące w nawozach.

O nawozach azotowych słów kilka

W przypadku siarczanu amonu (nawozy azotowe amonowe) jony amonowe występujące w nawozie mogą być wiązane w glebie, co chroni je przed wymyciem w głąb gleby, a także mogą ulegać przemianie do jonów azotanowych. Ze względu na wiązanie jonu amonowego w glebie, zabezpieczające je przed stratami, siarczan amonu jest nawozem typowo przedsiewnym. W przypadku pogłównego zastosowania siarczanu amonu azot w formie jonu amonowego może być silnie związany w wierzchniej warstwie gleby, co uniemożliwi jego pobranie przez głębiej sięgające korzenie roślin uprawnych.

Natomiast nawozy saletrzane, takie jak saletra wapniowa czy sodowa, są nawozami do stosowania pogłównego, ponieważ zawarta w nich forma saletrzana (azotanowa) nie ulega w glebie wiązaniu i może być stosunkowo łatwo tracona w efekcie wypłukana w głąb gleby. Dlatego też saletrę wapniową i sodową należy stosować w mniejszych jednorazowych dawkach pod rośliny, które charakteryzują się dobrze wykształconym systemem korzeniowym.

Po zastosowaniu saletry amonowej (nawozy azotowe saletrzano-amonowe) w glebie dla roślin dostępne są jony amonowe i azotanowe, dlatego też nawóz ten może być aplikowany zarówno przedsiewnie, ze względu na występowanie formy amonowej, jak i pogłównie w związku z obecnością w nim formy saletrzanej. Jednakże podczas pogłównego stosowania saletry amonowej należy ją przykryć glebą. Podobnie RSM ze względu na występowanie w nawozie formy amonowej i saletrzanej może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. Nawozem uniwersalnym stosowanym przedsiewnie i pogłównie jest również mocznik, który dzięki zawartości amidowej formy azotu charakteryzuje się wolniejszym działaniem od pozostałych nawozów azotowych.