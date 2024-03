Pierwsza i druga dawka azotu w rzepak. Gdzie zaoszczędzić na nawożeniu?

Na pierwszą dawkę nawożenia azotem najlepiej użyć nawóz, w którym przynajmniej część azotu jest w szybkodziałającej formie saletrzanej.

Ilość roślin na m2, liczba rozgałęzień na roślinie oraz liczba łuszczyn na roślinie, nasion w łuszczynie i masa tysiąca nasion – to filary plonu rzepaku. Po okresie zimowym mogą być one zachwiane, może występować ubytek roślin na m2, dlatego musimy starać się pozostałymi elementami rekompensować plon. Możemy to zrobić odpowiednią agrotechniką, w tym dobrym bilansowaniem składników pokarmowych, czyli właściwym nawożeniem.

Z nawozem w rzepak na wiosnę

Już w okresie zimowym należało zadbać o to, by rośliny były zaopatrzone w potas, siarkę, magnez. W przypadku wiosennej aplikacji azotu, choć przepisy pozwalały na jego stosowanie w wielu regionach kraju już w lutym to jednak aura pogodowa i warunki na polu sprawiły, że często było to niewykonalne.

Obecnie, gdy, tylko jest to możliwe wjeżdżamy w pole z nawozami. Na pierwszą dawkę nawożenia azotem najlepiej użyć nawóz, w którym przynajmniej część azotu jest w szybkodziałającej formie saletrzanej.

– Jeśli na jesieni nie podano wystarczających ilości potasu i fosforu lub stanowiska są mniej zasobne w te składniki dobrze jest zastosować nawóz typu nitrofoska. Polecam YaraMila Power, który wniesie azot, potas, fosfor oraz siarkę i magnez. W przypadku, gdy wykonano pełne nawożenie tymi składnikami, gleba jest zasobna w fosfor i potas to na pierwszą dawkę nawożenia azotem najlepiej zastosować nawóz YaraBela Sulfan i w pierwszej dawce nawożenia azotem powinniśmy zapikować przynajmniej 100 kg czystego azotu – podpowiadał Przemysław Bujnowski, ekspert od nawożenia z firmy Yara Poland podczas naszego webinarium „Wiosenne nawożenie rzepaku. Gdzie szukać oszczędności?”

Jak i gdzie zaoszczędzić na nawożeniu

Na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe możemy poczynić oszczędności w nawożeniu azotem. W rzepaku możliwe jest to przy drugiej dawce nawożenia.

Mineralizacja azotu postępuje najszybciej dopiero w ciepłych miesiącach, dlatego nie możemy sobie pozwolić na rezygnację/ zmniejszenie pierwszej dawki nawożenia tym składnikiem. W momencie ruszenia wiosennej wegetacji rośliny już powinny być zaopatrzane w azot, co oznacza że trzeba go podać możliwie wcześnie i najlepiej w formie azotanowej, która jest np. w nawozach typu YaraBela.

W czasie kiedy przypada termin aplikacji drugiej wiosenne dawki nawożenia azotem możemy już częściowo liczyć na dopływ azotu z mineralizacji i tym samym pozwolić sobie na redukcję dawki. Pamiętajmy też, że dobrze dobrany nawóz azotowy zawierający w składzie także siarkę, magnez i wapń (YaraBela Sulfan) przekłada się na lepsze wykorzystanie i większą efektywność azotu.

Drugą (ostatnią) dawkę powinniśmy podać najpóźniej 4 tygodnie przed kwitnieniem rzepaku. W praktyce przypada to najczęściej koniec marca/ początek kwietnia 9w zależności od regionu kraju).

Makroskładniki to nie wszystko. dla prawidłowego rozwoju i pobierania azotu, rzepak potrzebuje także mikroelementów. Nie możemy zapomnieć o nawożeniu manganem, borem, molibdenem, które w dużej merze wpływają na plon. W naszych glebach często te składniki są w deficycie.