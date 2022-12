Jak postępować z karpiem przed Świętami?

Główny Lekarz Weterynarii wydał zalecenia odnośnie postępowania z rybami w okresie przedświątecznej sprzedaży. GLW zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu.

Metoda zabijania musi być humanitarna

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna – uderzenie w część czołową czaszki i elektryczna – poddanie działaniu prądu elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Dzieciom nie wolno wiedzieć, jak zabija się „rybki” które zjadają przy wigilijnym stole

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

Zabójca ryby musi być pełnoletni, mieć doświadczenie doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe). W przypadku dystrybucji ryb z udziałem pośrednika, zapewnia on aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb.

Rybom należy zapewnić godne warunki – i chyba każdy woli zjeść rybę pływającą w czystej wodzie a nie trzepoczącą ogonem w stosie innych ryb

Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb

baseny – szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,

woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,

zagęszczenie – maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,

optymalna temp. wody 4 – 6 ºC max 10 ºC,

ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

Żywej ryby nie wolno przenosić do domu bez wody i pojemniku zbyt małym dla niej

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody. Czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu powinien być jak najkrótszy.