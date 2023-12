W uproszczenia z jeszcze bardziej zaawansowanym siewnikiem. Aquila Drive od Agro-Maszu (video)

Aquila Drive to najnowsze dziecko firmy Agro-Masz. Coraz większe zapotrzebowanie rynku skłoniło producenta do opracowania siewnika, który z powodzeniem poradzi sobie w uprawie uproszczonej i zagwarantuje naprawdę solidną wydajność.

Tym co najbardziej rzucało się w oczy na stoisku firmy był z pewnością najnowszy w portfolio 4-metrowy pneumatyczny siewnik Aquila Drive. Tym, co wyróżnia maszynę jest z pewnością nowoczesna konstrukcja rurowa, którą w całości wykonano w strzeleckiej firmie.

Aquila Drive wyposażona jest w dzielony zbiornik o pojemności 2800 l w którym umieścimy zarówno nawóz jak i nasiona. Nie mogło tutaj również zabraknąć kompatybilności z systemem Isobus, który jest wyposażeniem opcjonalnym. Osiąganie dużych wydajności powierzchniowych jest z kolei możliwe dzięki prędkościom roboczym na poziomie 12-15 km/h. W przyszłości firma zamierza również poszerzyć tę gamę siewników i wprowadzić oprócz obecnych szerokości 3 i 4 m, również maszynę o szerokości roboczej 6 m.

Kolejną nowością jaką firma pokazała na targach była brona talerzowa BT CUT. Ten typoszereg bron obejmuje szerokości od 4 do 6 m i dzięki zmianom jakie niedawno do nich wprowadzono, jak zapewnia producent, ich praca jest jeszcze wydajniejsza. Niewątpliwie jedną z zalet brony jest to, że z przodu jest możliwość zamontowania wału nożowego, który bardzo pomaga chociażby w przypadku uprawy ścierniska po słoneczniku czy kukurydzy.

jednakże największą zaletą tej nowej konstrukcji jest układ zawieszenia, gdyż wcześniej koła jezdne były podczas pracy za maszyną, a w tej chwili te koła są wciągane na maszynę dzięki czemu brona jest jeszcze bardziej dociskana i bardziej stabilna podczas pracy.