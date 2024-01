Kubota LK-M – nowa seria ładowaczy do ciągników M6000 i nie tylko

Niemal w każdej kwestii związanej z technologią trudno odmówić Japończykom ciekawych i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest i tak w rolnictwie, gdzie Kubota przedstawia nową generację ładowaczy czołowych LK-M przeznaczonych do swoich średnich ciągników.

Jak twierdzą przedstawiciele Kuboty, najnowsza seria ładowaczy przeznaczonych do modeli ciągników M6002, M6001 U i M5002 ma podnieść komfort pracy do zupełnie nowego poziomu. Linia nowych ładowaczy czołowych LK-M powstała po wielu latach badań konstrukcyjnych i próbach wytrzymałościowych. Miały one pokazać, że nowe ładowacze spełniają potrzeby rolników zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Całkowicie nowa generacja ładowaczy Kubota LK-M obejmuje pięć modeli. Każdy z nich wyposażony jest w zintegrowaną mechaniczną funkcję samopoziomowania, co zapewnia idealną równowagę pomiędzy wysokością podnoszenia a ładownością.

Ładowacze LK-M do Kuboty

Kubota w nowej serii ładowaczy czołowych postawiła na maksymalną prostotę konstrukcji i zmienioną ergonomię, co zaowocowało zwiększeniem widoczności podczas pracy. Postawiono także na podniesienie jakości wykończenia wszystkich elementów związanych z hydrauliką czy elektryką. Według Kuboty gwarantuje to wysoką trwałość, niezawodność i bezproblemową konserwację.

Do ciekawych i przydatnych funkcji nowej generacji ładowaczy LK-M od Kuboty możemy zaliczyć także: nowe światła robocze optymalizujące widoczność, szybkozłącze systemu Mach do szybkiego sprzęgnięcia ładowacz-ciągnik, nowe funkcje joysticka czy opcję zwolnienia ciśnienia usprawniającą podłączenie osprzętu.

Jak informuje Kubota, nowa generacja ładowaczy LK-M jest już dostępna u dealerów marki na terenie naszego kraju.