Inteligentna mechaniczna kontrola chwastów

Firma LEMKEN, specjalista w dziedzinie technologii rolniczej, nabyła holenderską firmę Machinefabriek Steketee B.V., aby poszerzyć swoją ofertę produktów do pielęgnacji roślin o narzędzia do mechanicznej kontroli chwastów.

Dyrektor zarządzający Anthony van der Ley postrzega ten krok jako ważne uzupełnienie bieżących zmian w segmencie pielęgnacji roślin: Zmniejsza się akceptacja chemicznych środków do pielęgnacji roślin, zarówno wśród rolników, jak i w całym społeczeństwie. Jednocześnie stale rośnie oporność na obecnie dostępne substancje czynne, podczas gdy prawie żadne nowe substancje nie pojawiają się na rynku. Ponadto wymagania prawne stają się coraz bardziej rygorystyczne i dlatego potrzebujemy skutecznych alternatyw. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie herbicydów, oferują one największy potencjał w zakresie ograniczenia stosowania chemicznych środków do pielęgnacji roślin. Firma LEMKEN jest w pełni świadoma tej odpowiedzialności i zamierzamy promować mechaniczne zwalczanie chwastów, dodając technologię hoeing do naszego asortymentu.

Machinefabriek Steketee B.V., innowacyjny producent urządzeń do mechanicznego oczyszczania chwastów, ma swoją główną siedzibę w Stadaan’t Haringvliet (Holandia) i zatrudnia około 50 pracowników. Opatentowana technologia kamer wspiera rolników w precyzyjnym kontrolowaniu ich maszyn i ułatwia zarówno konwencjonalne kopanie między rzędami, jak i kopanie między roślinami w rzędzie. LEMKEN zamierza współpracować ze Steketee w celu rozszerzenia holenderskich obiektów spółki i rozbudowy istniejących mocy produkcyjnych. Będzie nadal polegać na doświadczonym, kompetentnym lokalnym personelu Steketee, który ma zostać zatrzymany. Niemiecka firma rodzinna optymalnie rozmieści swoje zasoby w rozwoju, produkcji i sprzedaży Steketee, aby przyspieszyć rozwój firmy. Nazwy marek Steketee i Rumptstad zostaną na razie zachowane.

Klaas Veerman, były właściciel i dyrektor zarządzający Steketee, jest zachwycony: Gdy sprzedawałem firmę, było dla mnie szczególnie ważne, aby moi pracownicy zachowali swoje miejsca pracy i nadal będziemy spełniać obecne i przyszłe potrzeby klientów, koncentrując się na innowacyjnych pomysłach. Produkty i filozofia firmy LEMKEN uspokoiły mnie, że obaj dążymy do tych samych celów. Dlatego jestem szczęśliwy, że będę w stanie pomóc w rozwoju firmy Steketee.

Klaas Veerman będzie nadal odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne Steketee wraz z Iljanem Schoutenem, szefem działu biznesowego Crop Care firmy LEMKEN.

Autor: Anna Arabska