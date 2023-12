Lemken Solitair DT plus MultiHub, czyli siewnik na siewniku

Multisiewniki, czy jak kto woli agregaty uprawowo-siewne, szturmem zdobywają rynek. Wie o tym doskonale Lemken, który w swojej ofercie także ma taką maszynę skierowaną zarówno do dużych, jak i mniejszych gospodarstw rolnych. Czym jest Lemken Solitair DT i po co mu MultiHub?

Błękitne maszyny Lemkena na dobre zagościły na naszych polach, co mocno dopinguje założone w 1780 roku niemieckie przedsiębiorstwo do ekspansji na polski rynek. I tak się dzieje, ponieważ w ofercie Lemkena znajdziemy nowoczesny kompaktowy agregat (multisiewnik) skierowany do rolników z mniejszym areałem.

Lemken Solitair DT to nowoczesny agregat uprawowo-siewny dostępny w szerokościach roboczych 4,6 oraz 9 m. Maszyna wyposażona jest w podwójny zbiornik z możliwością jednoczesnego wysiewu nasion oraz nawozu. Sam wysiew w pierwszym etapie pracy przygotowany jest przez czołowy wał oponowy, który wstępnie zapewnia dobre zagęszczenie gleby. Następnie do akcji wkracza kompaktowa brona wyposażona w talerze o średnicy 465 mm, których praca amortyzowana jest za pomocą specjalnych resorów. Co ciekawe, jednostki dozujące nasiona do rozdzielacza są napędzane elektrycznie i wykonane z materiałów odpornych na działanie nawozów. Sama belka wysiewająca posiada prowadzone na planie równoległoboku redlice talerzowe z kółkiem kopiującym.

MultiHub to siewnik na siewniku

Niezwykle interesującym narzędziem, jakie można zamontować na agregacie Lemken Solitair DT, jest dodatkowy siewnik MultiHub. To wyspecjalizowana maszyna zarówno do wysiewu poplonów podczas uprawy ścierniskowej, jak i wysiewu trzeciego komponentu, np. mikrogranulatu bezpośrednio z wysiewem głównych nasion siewnika. MultiHub ma kontrolę sekcji szerokości w celu uniknięcia nakładania się nasion na siebie w czasie wysiewu.

MiltiHub posiada zbiorniki o pojemności 200 lub 500 litrów, więc można go dopasować do indywidualnych warunków wymaganych zastosowań. Sterowanie sekcjami szerokości można obsługiwać bezpośrednio z kabiny ciągnika za pośrednictwem Isobus i oprogramowania maszyny. W przypadku sprzężenia z siewnikiem MultiHub ma taką samą liczbę sekcji jak sam siewnik główny, co na wyświetlaczu wskazane jest jako dodatkowa linia siewu. Używając MultiHub z maszyną uprawową, można sterować sekcjami wyłączając połowę z nich lub nawet do czterech sekcji.

Doposażony w MultiHub agregat uprawowo-siewny Solitair DT staje się niezwykle przydatną maszyną, która zmniejsza nakładanie się prac i przejazdów.