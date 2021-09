Instytucje europejskie ustalają dzień rolnictwa ekologicznego

Parlament Europejski, Rada Europy i Komisja Europejska 23 września podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości na temat produkcji ekologicznej.

– Dziś obchodzimy dzień poświęcony produkcji ekologicznej – rolnictwu o zrównoważonym charakterze, gdzie produkcja żywności odbywa się w harmonii z przyrodą, różnorodnością biologiczną i dobrostanem zwierząt. 23 września to także równonoc jesienna, kiedy dzień i noc są równie długie – symbol równowagi między rolnictwem a środowiskiem, który idealnie nawiązuje do produkcji ekologicznej. Cieszę się, że wraz z Parlamentem Europejskim, Radą i kluczowymi podmiotami z tego sektora inaugurujemy doroczny dzień rolnictwa ekologicznego w UE – jest to wspaniała okazja do podnoszenia poziomu świadomości na temat produkcji ekologicznej i promowania jej kluczowej roli w przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe – powiedział podczas uroczystości podpisania i inauguracji Dnia Rolnictwa Ekologicznego komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Dowiedzieliśmy się , że ogólnym celem Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej jest znaczne zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, takich jak ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. Sektor ekologiczny potrzebuje odpowiednich narzędzi do rozwoju, jak wskazano we wspomnianym Planie działania. Aby zapewnić zrównoważony wzrost w tym sektorze, przedstawiono 23 działania oparte na trzech aspektach: pobudzaniu konsumpcji, zwiększaniu produkcji i dalszej poprawie zrównoważonego charakteru sektora.

– Aby pobudzić konsumpcję, Plan działania obejmuje między innymi działania informacyjno- komunikacyjne na temat produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych oraz zachęcanie do szerszego stosowania – w drodze zamówień publicznych – produktów ekologicznych w stołówkach publicznych. Ponadto, aby zwiększyć produkcję ekologiczną, wspólna polityka rolna (WPR) pozostanie kluczowym narzędziem wsparcia w zakresie przejścia na rolnictwo ekologiczne.

Jej uzupełnieniem będą na przykład wydarzenia informacyjne i tworzenie sieci kontaktów w celu wymiany najlepszych praktyk i certyfikacji dla grup rolników zamiast dla osób fizycznych. Wreszcie, w celu poprawy zrównoważonego charakteru rolnictwa ekologicznego, Komisja przeznaczy co najmniej 30 proc. budżetu na badania naukowe i innowacje w zakresie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, w ramach której to działalności będą podejmowane tematy specyficzne dla sektora ekologicznego lub z nim związane – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.