Rolnictwo ekologiczne. Trwa konferencja w Poznaniu

Od technicznych aspektów uprawy roślin po ekoturystykę. Wszystkie aspekty rolnictwa ekologicznego omawiane są na konferencji naukowej ROL-EKO, która trwa w dniach 28-29 listopada br. w Poznaniu, także w formie online.

To będzie już 24. edycja konferencji, organizowanej przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”, pod takim hasłem odbywa się tegoroczne spotkanie.

Eksperci z całej Polski rozmawiają m.in. o: transformacji rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego, cyfrowym rolnictwie, technikach i technologiach spożywczych w dobie zmieniających się trendów żywieniowych, problematyce marnotrawienia żywności, bezpieczeństwie, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i spożywczych, także o rolnictwie ekologicznym w dobie zmieniającego się klimatu, czy technikach i technologiach w przetwórstwie spożywczym, rolnictwie i leśnictwie.

– Szeroka dyskusja o ekologicznym rolnictwie jest potrzebna. Unia Europejska zakłada, że do 2030 roku 25 proc. użytków rolnych będzie gospodarowanych metodami ekologicznymi. Mamy więc sporo do nadrobienia i konferencja ROL-EKO będzie doskonałą okazją, by porozmawiać w naukowym gronie o zrównoważonej produkcji rolnej – mówi Sylwin Tomaszewski, zastępca dyrektora ds. komercjalizacji w Łukasiewicz – PIT.