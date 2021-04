Inicjatywa białkowa: polecane gatunki i odmiany bobowatych dla poszczególnych województw

Inicjatywa białkowa – pod tym niejednoznacznym hasłem kryje się ciekawa koncepcja wprowadzenia działań w obszarze doświadczalnictwa, w taki sposób, aby z możliwie największą dokładnością określić, jakie rośliny białkowe sprawdzą się najlepiej w konkretnym obszarze kraju. Wypada wiedzieć, że raczej należałoby używać sformułowania inicjatywa białkowa COBORU, ponieważ właśnie ta instytucja uzyskała w roku 2017 akceptację z MRiRW dla tego przedsięwzięcia.

Generalnie nie chodzi o samą innowację w zakresie doświadczalnictwa, pokłosiem inicjatywy białkowej miałyby być potencjalne korzyści wynikające ze zwiększenia udziału roślin białkowych w areale upraw naszego kraju, a COBORU wyszczególnia te korzyści następująco:

*wiązanie azotu z powietrza, korzystne oddziaływanie na glebę i rośliny następcze w płodozmianie, *poprawa bilansu paszowego i białkowego w kraju,

*alternatywa dla pasz GMO,

*zwiększenie bioróżnorodności w uprawie roślin.

Projekt zakłada doświadczalnictwo w obrębie różnych odmian, gatunków, takich jak: soja (Glycine max), bobik (Vicia faba), groch siewny (Pisum sativum), łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius) i łubin żółty (Lupinus luteus). Dzięki pracom prowadzonym w ośrodkach doświadczalnych, zlokalizowanych w obrębie całego kraju, rolnik planujący wprowadzić do swojego płodozmianu większą część roślin białkowych, ma ułatwione zadanie i może zapoznać się z listą odmian dedykowanych dla województwa, w którym prowadzi gospodarstwo (tab. 1).

Zauważalna w tabeli zwiększona liczba odmian w danym województwie lub ich brak, sygnalizuje większy lub całkiem znikomy potencjał regionu do uprawy konkretnego gatunku. Lista odmian dla poszczególnych województw (LOZ) jest możliwa wyłącznie dzięki prowadzonym doświadczeniom przez regionalne punkty. Zebrane informacje dają dużą wiedzę na temat odporności na lokalne warunki, wyrównania czy powtarzalności plonu. Minimalizacja ryzyka uprawy dzięki takim informacjom, w dużej mierze może się przyczynić do ośmielenia rolników planujących włączenie wcześniej wspomnianych roślin do swojego areału.

Rzecz jasna bardzo szczegółowe wnioski z działania inicjatywy białkowej dostępne są w publikacjach COBORU, dostępnych na stronie internetowej, jednak generalnie można już mówić o pewnych ogólnych wnioskach. Stwierdzono na przykład, że bez większego ryzyka można uprawiać niemal w całym kraju wczesne i średnio wczesne odmiany soi, natomiast późne i bardzo późne lepiej sprawdzą się w południowym lub jedynie centralnym obszarze Polski. Jeżeli chodzi o rośliny bobowate to sytuacja jest bardziej złożona niż w przypadku wspomnianej soi. Występujące bardzo duże zróżnicowanie plonowania odmian tych roślin, zdecydowanie skłania ku dokładnej lekturze zaleceń COBORU odnośnie gatunku, który nas interesuje w aspekcie konkretnego rejonu. Dla zainteresowanych istotną wiadomością jest, że to bobik i groch mogą wydać potencjalnie największy plon, natomiast zdecydowanie mniejszy potencjał łubinu nawet z większą zawartością białka, na ten moment nie jest zrekompensowany przez wyższe ceny w punktach skupu.

Trzeba pamiętać, że działania COBORU, z jego regionalnymi punktami nie ograniczają się wyłącznie do samych doświadczeń polowych połączonych ze zbieraniem i opracowywaniem danych. Aby jakakolwiek idea miała możliwość rozkwitu, konieczne są działania promocyjne. Jeśli chodzi o inicjatywę białkową COBORU, mamy do czynienia z różnego rodzaju spotkaniami informacyjnymi czy też dniami otwartymi w ośrodkach doświadczalnych (nie wspominając o funkcjonujących poletkach pokazowych). Terminy i miejsca organizowania takich wydarzeń są publikowane przez COBORU w sposób tradycyjny (w biuletynach informacyjnych) oraz na stronie internetowej.

Józef Woś