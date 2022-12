Ile kosztuje ukraińska kukurydza?

Od wielu tygodni, słusznie zresztą, toczy się w Polsce dyskusja dotycząca importu ukraińskiej kukurydzy. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje ukraińskie ziarno.

Obecnie ceny suchej kukurydzy w Polsce wynoszą od ok. 1100 do 1250 zł/t. Ukraińska kukurydza jest jednak o wiele tańsza, tym bardziej po ostatnich wydarzeniach związanych ze zniszczeniem infrastruktury energetycznej portowej Odessy. W ubiegłym tygodniu w ukraińskich portach za kukurydzę płacono od 200 do 205 dolarów za tonę, co daje w przeliczeniu zakres od 880 do nieco ponad 900 zł/t. Nic więc dziwnego, że polskie magazyny chętnie zaopatrują się w ukraińskie ziarno, bowiem nawet po doliczeniu kosztów transportu ukraińska kukurydza wygrywa konkurencję z polskim ziarnem.

Od początku sezonu Polska zaimportowała łącznie już ponad 1 mln ton kukurydzy. Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski stwierdził ostatnio, że widzi problem i zapewnił, że kwestia importu i psucia europejskiego rynku będzie poruszana na forum Komisji Europejskiej. W mniejszym stopniu zdają się dostrzegać tę kwestię władze w Warszawie.